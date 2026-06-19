WhatsApp Plus ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹವಾ ಶುರು! ಲಾಭವೇನು, ಮೆಟಾ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
Meta Rolls Out WhatsApp Plus: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಗ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 10:18 AM IST
Meta Rolls Out WhatsApp Plus: ನೀವು ಇನ್ಸಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗೆ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಹೊರತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯ.
ಇದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ 'ಪ್ರೀಮಿಯಂ' ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.
ನೀವು ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಿತ WhatsApp ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಕ್ಕ್ರಂಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೋಜಿನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ WhatsApp Plus ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: WhatsApp Plus ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹79 ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಯೋಜನೆ ಆಟೋ-ರಿನ್ಯೂ ಆಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
WhatsApp Plusನಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತದೆ?: ನೀವು WhatsApp Plusಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾದರೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
- ಕಸ್ಟಮ್ ಥೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಕಾನ್ಗಳು: ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಥೀಮ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಐಕಾನ್ನ ಲುಕ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ವಿಶೇಷ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗಳು: ಫ್ರೀ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
- ಚಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್: ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಚಾಟ್ ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಮಾಡುವ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 20 ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
WhatsApp Plus ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ WhatsApp Plus ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
- ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ.
- ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
- ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
- ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
- WhatsApp Plus ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
- ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯಬಹುದು?
- ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಬಳಕೆದಾರರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದೇಶದಿಂದ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸದ ಹೊರತು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇಕೆ?: ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮೆಟಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI)ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮೆಟಾ ಎಐ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಬೃಹತ್ AI ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಹರಿವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
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