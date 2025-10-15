ಈಗ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್!: Gen Zಗೆ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್!!
Facebook Jobs Feature: ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ Jobs ಟ್ಯಾಬ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : October 15, 2025 at 8:55 AM IST
Facebook Jobs Feature: ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ತರಹದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮರು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾ 2017ರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಮೆಟಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘Jobs’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದರರ್ಥ ವಯಸ್ಕರ ಸೇವೆಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯಂತಹ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
New @facebook features make finding jobs easier. https://t.co/FwAMWPl2QR— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) October 13, 2025
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದೆ: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದನ್ನು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೆಟಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೆಟಾ ಅಂತಹ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಹೊಸ ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೆಟಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ: ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು.
ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ: ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಜಾಬ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ: ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು: ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಯ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
