ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ದುರುಪಯೋಗ! ಇದರ ಹಿಂದಿದೆಯಾ ಚೀನಾ ಆಪ್ಸ್ ಕೈವಾಡ? ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಕಥೆ!
Meta CSAM Ads Investigation: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 9, 2026 at 8:06 AM IST
Meta CSAM Ads Investigation: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಯ್ಡ್ ಆಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ (CSAM) ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ (TTP) ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಇಮೇಜಸ್ ಸೇರಿವೆ.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು?: ಅನೇಕ ಆಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಳಸಿವೆ. ನಂತರ ಆ ಇಮೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ತಿರುಚಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ಬಳಕೆ: ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮೈನರ್ ಸದಸ್ಯರ ಫೋಟೋವೊಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಗು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಆಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೈನೀಸ್ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹದಿಹರೆಯದವರವರೆಗೆ: TTP ಪ್ರಕಾರ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿಹರೆಯದವರವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಹೆಚ್ಚಿನವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಡಲ್ಟ್ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿ ಸ್ನಿಪ್ಪೆಟ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ನಂತರ AI ನಿಂದ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಗುವಿನ ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್, ವಾಯ್ಸ್ಓವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ಬಳಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಶೇರ್ ಆದ ಚಿತ್ರಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಆತಂಕ: TTP ತನ್ನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹಲವು ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆದ ಇಮೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಜೆನೆರೇಟಿವ್ AI ಟೂಲ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆಡ್ಸ್ಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಕಡೆಗೆ: ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆಟಾದ ಆಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್-ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಆಡ್ಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅನೇಕ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆಯುವ ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯ ಚಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕ್ಲೀನಪ್: ಮೆಟಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ TTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ತನ್ನ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಆಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕ್ಲೀನಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಟಾ ಆಡ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಇದ್ದ ಸುಮಾರು 150 ಆಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಎಂದು TTP ಹೇಳಿದೆ.
100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಡ್ಸ್ಗಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಮೆಟಾ ಈಗಾಗಲೇ ಟೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈಲ್ಡ್-ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಶನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಯೋಲೇಶನ್ ಎಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. TTP ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಆಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೆಟಾದ ಅಡಲ್ಟ್-ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಂಡರ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮೆಟಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಶನ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂಡರ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ AI-ಜೆನೆರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇಮೇಜರಿ ಇದ್ದಾಗ.
ಮೆಟಾ ವಕ್ತಾರರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು?: ಮೆಟಾ ವಕ್ತಾರರು ಕಂಪನಿ ನ್ಯೂಡಿಫೈ ಆಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ AI-ಜೆನೆರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ಆಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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