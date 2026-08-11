"ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು": ಮೆಟಾ ಬಾಸ್ನ ಹೊಸ ಎಐ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Mark Zuckerberg AI Vision: ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮುಂದಿನ ಯುಗವು ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ..
Published : August 11, 2026 at 1:31 PM IST
Mark Zuckerberg AI Vision: ಮೆಟಾ ಬಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಚೀನಾದಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯು AI ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕವು ಚೀನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು. AI ಮೇಲೆ "ಸರ್ಕಾರದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ"ಯನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು "ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್" ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಎಐನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹಂತವೇ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್.
ಪರಿಹಾರ- "Open Weight" ಮಾದರಿಗಳು: ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಪರಿಹಾರವು "open weight" ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ open-source ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, open weight ಮಾದರಿಗಳು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
OpenAI ಮತ್ತು Anthropic ನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ closed AI ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ವತಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ChatGPT ಮತ್ತು Claude ತಯಾರಕರಾದ OpenAI ಮತ್ತು Anthropic ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ Meta ತನ್ನ AI ವಿಭಾಗವಾದ Meta Superintelligence Labs ಗೆ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಸುರಿದಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಾದರಿ Glimmer ಲಾಂಚ್: ಸೋಮವಾರ ಮೆಟಾ ಹೊಸ open weight ಮಾದರಿಯಾದ ಗ್ಲಿಮ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವಾರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ closed-source ಮಾದರಿಯಾದ Muse Spark ನಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು.
Glimmer ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ Alibaba, DeepSeek ಮತ್ತು Moonshot ಸೇರಿದಂತೆ ಚೀನಾದ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ open ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಅಗ್ಗದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.
"AI ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬಾರದು": ಕಂಪನಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ AI ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿರುವ ಇತರ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದರು. ಇದು ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬದಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. Anthropic ಮತ್ತು OpenAI ಎರಡೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸೂಪರ್ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು: Facebook, Instagram ಮತ್ತು WhatsApp ಸೇರಿದಂತೆ Meta ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ 3.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಯುವಕರು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು US ರಾಜ್ಯಗಳು Meta ನಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ $1.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಜ್ಯೂರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ದುಬಾರಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿರೋಧದ ಜೊತೆಗೆ AI ಡೆವಲಪರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಮೆಟಾನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ AI ಮಾದರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರ ಗಡುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿತು.
"AI ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕಠಿಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಟೈಮ್ಲೈನ್ಗಿಂತ frontier labs ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ US ನಿಯಂತ್ರಕ ವಾತಾವರಣವು ಮೆಟಾಗೆ OpenAI ಮತ್ತು Anthropic ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ಡೆವಲಪರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
"ಅಮೆರಿಕನ್ open source ಮಾದರಿಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕನ್ open source ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬವು "ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯ"ವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿರೋಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು $1 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು AFP ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. AI ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೆಟಾ ಈ ವರ್ಷ $145 ಬಿಲಿಯನ್ ವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು 2025 ರ ಖರ್ಚಿಗಿಂತ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ.
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