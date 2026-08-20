ETV Bharat / technology

ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾದಿಂದ 'ಕೇಳಬೇಡ, ಹೇಳಬೇಡ' ನೀತಿ: ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ

Meta Child Safety Lawsuit: ಮೆಟಾ ಯುವಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

META TRIAL CALIFORNIA 2026 ARTURO BEJAR TESTIMONY INSTAGRAM KIDS UNDER 13 TEEN MENTAL HEALTH INSTAGRAM
ಮೆಟಾ (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 11:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Meta Child Safety Lawsuit: ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಂದೆ ಬುಧವಾರ ಹಾಜರಾದ ಮೆಟಾದ ಮಾಜಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ಟುರೊ ಬೇಜರ್, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ "don't ask, don't tell" (ಕೇಳಬೇಡ, ಹೇಳಬೇಡ) ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬೇಜರ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಕೊಲೊರಾಡೋ, ಕೆಂಟುಕಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಸುಮಾರು ಆರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ 29 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಉಳಿದ 25 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಲಾಭಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮರೆಮಾಚುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

Meta ಬಳಕೆದಾರರು ಖಾತೆ ರಚಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು COPPA ಎಂಬ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. "ವಿಶೇಷವಾಗಿ Instagram ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮನೋಭಾವ 'ಕೇಳಬೇಡ, ಹೇಳಬೇಡ' ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇಜರ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. Meta ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ 'ಆಫ್ಟರ್‌ಥಾಟ್' ಆಗಿತ್ತು: 2009 ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ Facebook ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬೇಜರ್ ಸೈಬರ್‌ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮರಳಿದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡುವಾಗ ಮೆಟಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು, CEO ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ Instagram ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಬುಧವಾರದ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬೇಜರ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಆಫ್ಟರ್‌ಥಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯಗಳು Facebook ಮತ್ತು Instagram ಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ದಂಡವೂ ಸೇರಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಬೇಜರ್ ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ" ಎಂದು ತಾವು ಹೇಳುವ ಮೆಟಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಟೋಪ್ಲೇ ಸಹ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರು, ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಜ್ಞರು ಹದಿಹರೆಯದವರು ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.

ವಯಸ್ಸು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು 'Take a Break' ವೈಫಲ್ಯ: ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಬೇಜರ್ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ Instagram ನಲ್ಲಿ "ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ" 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಅಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು Instagram ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ "ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಗುರಿಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ "Take a Break" ಎಂಬ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜರ್, ಇದನ್ನು "ವಿಫಲವಾಗಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರು ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನವು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬೆರಳಿನ ಟ್ಯಾಪ್‌ನಿಂದ ಕೂಡ ವಜಾ ಮಾಡಬಹುದು. Meta ಬಳಕೆದಾರರು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಜರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಓಪನ್‌ಎಐ ಸಿಇಒ ಹೊಸ AI ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ಅವತಾರದ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ!

TAGGED:

META TRIAL CALIFORNIA 2026
ARTURO BEJAR TESTIMONY
INSTAGRAM KIDS UNDER 13
TEEN MENTAL HEALTH INSTAGRAM
META CHILD SAFETY LAWSUIT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.