ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೌನ್! ಮತ್ತೆ ಸರಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಮೆಟಾ!!
Meta Platforms Down: ಜೂನ್ 12ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಡೌನ್ ಆದವು. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.
Published : June 13, 2026 at 7:42 AM IST
Meta Platforms Down: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದ್ರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮೆಟಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಜೂನ್ 12ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ರ ನಂತರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಇತರ ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.
"ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮೆಟಾ ವಕ್ತಾರ ಆಂಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7:41 PM ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ವ್ಯಾಪಕ ಅಡಚಣೆ: 'Downforeveryoneorjustme' ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ, ಯುಎಸ್, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡೌನ್ಡೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯವು ಮೆಟಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಗಿತವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ (ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ) ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಡೌನ್ಡೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ದೂರುಗಳ ಪ್ರವಾಹವು ಸುರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸಂಜೆ 5-6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಡೌನ್ಡೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವು 7:45 PMರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. 7,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 1,300 ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಜೆ 7:23 ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಲು, ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 35% ಬಳಕೆದಾರರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ, 33% ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 28% ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮರಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆ ಇತರರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೆಟಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಗಿತದ ಕಾರಣವನ್ನು ಮೆಟಾ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
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