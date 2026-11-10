ಆಪಲ್ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸ್ ಎಐ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮುದ್ದಾದ 'ಯೆತಿ' ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್!
Meta Muse Apple Watch Update: ಮೆಟಾ ತನ್ನ 'ಮ್ಯೂಸ್' ಆಪ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಾಚ್ ಫೇಸ್ ಮೂಲಕವೇ 'ಯೆತಿ' ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಾಟ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 10:23 AM IST
Meta Muse Apple Watch Update: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಆದ ‘ಮ್ಯೂಸ್’ ಆಪ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಜೇಬಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯದೆಯೇ, ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಮ್ಯೂಸ್ ಎಐ ಜೊತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆಪಲ್ ವಾಚ್ನ ಈ ಹೊಸ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಮಾನವನಂತೆ (Yeti) ಕಾಣುವ ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ 'ಮ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಷನ್' (Muse Complication) ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆಯೇ ಇದರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಐಕಾನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಪ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
Works around the clock, and now on your wrist. Muse is now on Apple Watch and Wear OS ⌚️ https://t.co/97QRap5XKz— Muse (@Muse) November 9, 2026
ಮ್ಯೂಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 'ಮ್ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಮ್' ಹೋಲಿಕೆ: ಈ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಆಪ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ‘ಮ್ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಮ್’ (Muse Charm) ಎಂಬ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸಾಧನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೆತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಅದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಪಲ್ ವಾಚ್ನ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೈಜವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಮೆಟಾ ಮ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಬಳಕೆದಾರರ ದೈನಂದಿನ ವಿವಿಧ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮೆಟಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಪ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಪಠ್ಯ, ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದು 'ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್' (Proactive) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಊಹಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಡಿಗೆ, ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಐನಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದ್ದು, ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
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