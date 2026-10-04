ಮ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಟಾ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ AI ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ! ಅದು ಯಾವರೀತಿ ಗೊತ್ತಾ?
Muse Gadgets Open Source: ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಮ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ESP32 ಫರ್ಮ್ವೇರ್, ಲಿನಕ್ಸ್ SDK, ಗಿಟ್ಹಬ್ ಕೋಡ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 4, 2026 at 9:26 AM IST
Muse Gadgets Open Source: ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದ 'ಮ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್' ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಕೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಟಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಸ್ AI ಏಜೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ AI ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸ್ AI ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮೆಟಾ ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ESP32 ಫರ್ಮ್ವೇರ್, ಲಿನಕ್ಸ್ SDK, ಗಿಟ್ಹಬ್ ರೆಪೊಸಿಟರಿ, ಡೆವಲಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೆಟಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
🚨 side project alert 🚨 Announcing Muse Gadgets, an open source ESP32 firmware and Linux sdk so that you can make hardware devices that work with Muse. Grab an API token from https://t.co/Q0dE0cYnCs and point your favorite coding agent at the github repo to build your own peripherals for Muse.— Nat Friedman (@natfriedman) October 2, 2026
ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಮಾಡಬಹುದು: ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸ್ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಾಡುವ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ESP32 ಫರ್ಮ್ವೇರ್, ಲಿನಕ್ಸ್ SDK, ಗಿಟ್ಹಬ್ ರೆಪೊಸಿಟರಿ, ಡೆವಲಪರ್ ಗೈಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮೆಟಾ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸ್ AI ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡುವುದು? gadgets.muse.ai ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ API ಟೋಕನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದು ಫ್ರೀ. ಆ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ESP32 ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿ ಪೈ ತರದ ಲಿನಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಬಟನ್, ಸೆನ್ಸಾರ್, ಆಡಿಯೋ, ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆಯ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಬಟನ್, ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೇಳುವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್.. ಹೀಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು.
"API ಟೋಕನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಿಟ್ಹಬ್ ರೆಪೊಸಿಟರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಫೀಚರ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀಡ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯೂಸ್ ಹೋಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ಮ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್' ಭಾಗವಾಗಿ ಮೆಟಾ ತಾನೇ ತಯಾರಿಸಿದ USB-C ಡಿವೈಸ್ ಇದು. ಇದರ ಹೆಸರು 'ಮ್ಯೂಸ್ ಹೋಮ್ ಲಿಂಕ್'. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಡಿವೈಸ್ ಮನೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ HTTP API ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಸ್ ಬಳಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ವೈಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ 5000 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಮ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿತರಣೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಸ್ ಹೋಮ್ ಲಿಂಕ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಅವಕಾಶ: ಮ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಕೇವಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ESP32 ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿ ಪೈ ಬಳಸಿ, SDK ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಬಟನ್, ಸೆನ್ಸಾರ್, ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ VR ಗ್ಲಾಸ್, ಹೊಸ AI ಗ್ಲಾಸ್, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಸಣ್ಣ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಟಾ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು.
'ಮ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ AI ಏಜೆಂಟ್ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮೆಟಾ ಆಸೆ. ಇದು ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಳೆಯ ಡಿವೈಸ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮೆಟಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಇಬ್ಬರೂ ಮ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.