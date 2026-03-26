700 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಮೆಟಾ: ಕಂಪನಿಯ ಟಾಪ್​ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 8600 ಕೋಟಿ ರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ

Meta Layoffs 2026: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದೈತ್ಯ ಮೆಟಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 700 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

META LAYS OFF 700 EMPLOYEES AI MASSIVE STOCK REWARDS META TOP EXECUTIVES
700 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಮೆಟಾ
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 1:56 PM IST

Meta Layoffs 2026: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಆಗಮನದಿಂದ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 700 ಜನರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಮೆಟಾ ತನ್ನ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಮಾರಾಟ, ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ 1,000 ಜನರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಮೆಟಾ AI ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 16,000 ಜನರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಳಗಿನ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಅವರಿಗೆ ರೂ. 8,600 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಟಾ, ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಘೋಷಣೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಪರಿಹಾರವು ಸುಮಾರು $ 921 ಮಿಲಿಯನ್ (ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 8,600 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಮೆಟಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ಗೆ ದಂಡ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಡಕ್ಷನ್​ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದಳು, ಅದು ಅವಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿತು ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮೆಟಾಗೆ ಮತ್ತು 30 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

