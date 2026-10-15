ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೇ ಬಾಸ್! ನೀವು ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ! ಮೆಟಾದಿಂದ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಲಾಂಚ್!
Meta Your Algorithm Feature: ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೆಟಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಾಗಿ Your Algorithm ಎಂಬ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ಇದು AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Published : October 15, 2026 at 11:01 AM IST
Meta Your Algorithm Feature: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತಾನೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮೆಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ತಾವು ನೋಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮೂರು ಡಾಟ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಈ ಫೀಚರ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಭಾಷೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೆಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ನೀವು ಬರೆದ ಪದಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿ, ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನ?: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಫೀಡ್ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು "Interested" ಅಥವಾ "Not Interested" ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಏನು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮೆಟಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.
ಮೆಟಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಇಷ್ಟವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಬರೆದ ಪದಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಟಾ ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಶುರು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆಯಾ?: ಮೆಟಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದೇ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೂ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಟಾಪಿಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲೂ ತಂದಿದೆ.
ಓದಿ: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆತಂಕ! ಆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ DGCA ನಿಷೇಧ, ಅದನ್ನು ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ!