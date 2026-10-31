ಮೆಟಾ 'ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಕೆಚ್' ಜಾದೂ: ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೇ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ!
Meta Style Sketch AI App: ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೋಟೋಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆಧರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ವರ್ಚುವಲ್ ಟ್ರೈ-ಆನ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಐ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 11:54 AM IST
Meta Style Sketch AI App: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆಟಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಆದ 'ಮ್ಯೂಸ್' (Muse) ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಮೆಟಾ ಈಗ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ‘ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಕೆಚ್’ (Style Sketch) ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಫ್ಯಾಶನ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದರೂ ಏನನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್: ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ (Instagram) ಖಾತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು, ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ವರ್ಚುವಲ್ ಟ್ರೈ-ಆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಯೋಜನೆ: ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರ ವರ್ಚುವಲ್ ಟ್ರೈ-ಆನ್ (Virtual Try-on) ಆಯ್ಕೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ದೇಹದ ಆಕಾರ (Body Shape) ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ (Skin Tone) ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ (Travel Planning) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಾವು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳ, ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (Weather Forecast) ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ನೋಟ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐಒಎಸ್ (iOS) ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ (Android) ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟಾ (Alta) ನಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮೆಟಾ ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ದೃಶ್ಯ ಹಾವಳಿಯ ಬಲವು ಈ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ವ್ಯಾಡಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್' (ವರ್ಚುವಲ್ ಪೆಟ್), 'ಪಾಕೆಟ್' (ಗೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್) ಮತ್ತು 'ವೈಬ್ಸ್' (ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಜನರೇಟರ್) ನಂತಹ ಹಲವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಐ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಶನ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
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