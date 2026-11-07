ಎಐ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ: ಬಳಕೆದಾರರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಮ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೇಸಸ್’!
Meta Muse Spaces Launched: ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ‘ಮ್ಯೂಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್’ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ‘ಸ್ಪೇಸಸ್’ ಎಂಬ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 11:06 AM IST
Meta Muse Spaces Launched: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಹಕರ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಮ್ಯೂಸ್ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಮ್ಯೂಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಇದೀಗ ‘ಸ್ಪೇಸಸ್’ (Spaces) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಸಂಭಾಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದನ್ನು ಒಂದು "ಕಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯೂಸ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಚಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಸೈಡ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಎಐನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Spaces are here. Describe a planner, a tracker, a game, whatever you need, and Muse builds it right into the app. Pin it to your tabs, come back anytime, and it’ll already be up to date. https://t.co/6ryENwa6PN— Muse (@Muse) November 6, 2026
ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿದ್ಧ: ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೀಚರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ‘ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಮ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ಲಾನರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು’.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ (Vacation Planning) ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 'ಸ್ಪೇಸ್' ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕೋ, ಆಗ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮುಂಬರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡುಗೆಯ ರೆಸಿಪಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಹಬ್ಬದ ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್, ಮದುವೆಯ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಐವೈ (DIY) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
Design the Muse app that’s perfect for you. Build spaces for whatever you want, pick what lives in your tabs, and even set when they show up. Here are a few we’ve made so far ↓ https://t.co/vsaqc86NRh— Muse (@Muse) November 6, 2026
ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲಿರುವ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಪ್ಸ್: ಈ ಸ್ಪೇಸಸ್ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ (Third-party) ಆಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಬಳಸುವ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಐಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳದೆಯೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್, "ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಫೀಚರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅದು ತಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಬಿಕ್ಯೂ ಗೇಮ್, ಈವೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಏನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Playing around with spaces in Muse lately -- tell Muse what you need and it builds it. I've made a BBQ game, an event tracker, and a home control dashboard. Excited to see what you build. https://t.co/ksaKEQVKa9— Mark Zuckerberg (@finkd) November 6, 2026
ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರು: ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಂಪನಿಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್, ಮ್ಯೂಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್ (1 ಕೋಟಿ) ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮೆಟಾ ಸೀರಿಸ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಕಂಪನಿಯು ‘ಮ್ಯೂಸ್ ವಾಯ್ಸ್’ (Muse Voice) ಎಂಬ ಫೀಚರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ (ವರ್ಬಲ್) ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಓಪನ್ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘ಡಾಟ್ಸ್’ (Dots) ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಎಐ (SpaceXAI) ನ ‘ಗ್ರೋಕ್ಬಾಟ್’ (Grokbot) ನಂತಹ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಶೈಲಿಯ ಮುದ್ದಾದ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
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