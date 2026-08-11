ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಡ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಡ: ಮೆಟಾದ ಲೋಕಲ್ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು!
Meta Muse Glimmer: ಮೆಟಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಮ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲಿಮ್ಮರ್ ಎಐ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : August 11, 2026 at 2:17 PM IST
Meta Muse Glimmer: ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯು Muse Glimmer ಎಂಬ 30-ಬಿಲಿಯನ್ - ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸದೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಟಾ ಸೂಪರ್ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು Apache 2.0 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "open weights" ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲಿಮ್ಮರ್ ಅನ್ನು "ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿರುವ ಲೋಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಫ್ಲೋಗಳಿಗೆ" ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ (GPU) ಹೊಂದಿರುವ Mac ಅಥವಾ PC ನಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.
AI ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ದೂರದ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ AI ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಳಸಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳಿದೆ.
AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ: ಈ ಮಾದರಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಮೆಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಡೆವಲಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಮ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲಿಮ್ಮರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು: ಮಲ್ಟಿಮಾಡೆಲ್ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು, ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ.
- 100+ ಭಾಷೆಗಳು: 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- 20GBಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ದೊಡ್ಡ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಪೂರ್ಣ ನಿಖರತೆಯಲ್ಲಿ 30-ಬಿಲಿಯನ್-ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮಾದರಿಗೆ 55 GB ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕ GPU ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಕಂಪನಿಯು quantisation ಎಂಬ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು Muse Glimmer ಅನ್ನು 20 GB ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಮೆಮೊರಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Meta ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಂಬಲಿತ ಘಟಕಗಳನ್ನು 24 GB ಅಥವಾ 32 GB ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು MacBook M4 Max ಮತ್ತು M5 Max ಸಾಧನಗಳ ಜೊತೆಗೆ NVIDIA ಯ RTX 5090 GPU ನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ವೇಗ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗಲೂ Muse Glimmer "ಸುಲಭ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ನೈಜ - ಸಮಯದ ಏಜೆಂಟ್ ಸಂವಹನ"ಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು Hugging Face ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. Ollama, LM Studio, llama.cpp, ExecuTorch ಮತ್ತು MLX ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. AMD, Arm, Dell, Intel ಮತ್ತು NVIDIA ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಾದ್ಯಂತ ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು Meta ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಓದಿ: ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕಿಂಗ್: ಜೆನ್ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ MySpace ?