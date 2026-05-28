ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೆಟಾ! ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಬ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಘೋಷಣೆ!
Meta Subscriptions Plan: ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : May 28, 2026 at 1:16 PM IST
Meta Subscriptions Plan: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮೆಟಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗಾಗಿ ಈಗ ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೆಟಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಈಗ ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ "ಪ್ಲಸ್" ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಶೇಷ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಫ್ರೀ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೆಟಾದ ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ $3.99 (ಸುಮಾರು ₹387) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ $2.99 (ಸುಮಾರು ₹290) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೆಟಾ ಇನ್ನೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಟೆಕ್ಕ್ರಂಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಂದಾದಾರರು ಕಸ್ಟಮ್ ಥೀಮ್ಗಳು, ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
WhatsApp Plus ಫೀಚರ್ಸ್
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬದಲಾವಣೆ: ಟೆಕ್ಕ್ರಂಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Instagram ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು Facebook ಪ್ಲಸ್ನ ಚಂದಾದಾರರು ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. Instagram ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮರು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Instagram ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ 24-ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು "ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್" ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀವ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
Instagram Plus ಫೀಚರ್ಸ್
ಮೆಟಾ ಈ "ಪ್ಲಸ್" ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಮೇಟೆಡ್ "ಸೂಪರ್ ಹಾರ್ಟ್" ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಕಾನ್ಸ್, ಅವರ ಬಯೋಸ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೆಟಾ ವೆರಿಫೈಡ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನ: ಮೆಟಾದ ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೆಟಾ ವೆರಿಫೈಡ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಮೆಟಾ ವೆರಿಫೈಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Facebook Plus ಫೀಚರ್ಸ್
ಮೆಟಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು: ಮೆಟಾದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು "ಮೆಟಾ ಒನ್" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ AI, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
- ಮೆಟಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತನ್ನ AI ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು "ಮೆಟಾ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್" ಯೋಜನೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ $7.99 (ಸುಮಾರು ₹775). ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ತಾರ್ಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮೆಟಾ AI ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಎರಡನೇ ಯೋಜನೆ "ಮೆಟಾ ಒನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ" ಎಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ $19.99 (ಸುಮಾರು ₹1,939). ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೆಟಾ ಒನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಮೆಟಾ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಪ್ರವೇಶವು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು.. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೆಟಾ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
