ಮೆಟಾದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ದೇಸಾಯಿ ಬಾಸ್!: ನೇರವಾಗಿ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್!
Meta Enterprise Platform: ಮೆಟಾ ತನ್ನ AI ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಲು ಹೊಸ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 29, 2026 at 11:20 AM IST
Meta Enterprise Platform: ಮೆಟಾ ತನ್ನ AI ಮಾಡೆಲ್ಗಳು, ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಹೊಸ 'ಮೆಟಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಚಿರಂತನ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಸಾಯಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಮೊಂಡೋಡಿಬಿ CEO ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೆಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದೇಸಾಯಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
'Muse' AI ಏಜೆಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ನಂತರ ನೇಮಕಾತಿ: ಮೆಟಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ AI ಏಜೆಂಟ್ 'Muse' ಲಾಂಚ್ ಆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, Muse ಲಾಂಚ್ ಆದ ನಂತರ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ-ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, AI, ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗ ಮೆಟಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸೇವೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
Today we are starting Meta Enterprise Platform to help businesses use AI to grow and transform in new ways, and Chirantan "CJ" Desai will join Meta as Chief Enterprise Platform Officer. https://t.co/8VjGBu2WFK— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 28, 2026
ಚಿರಂತನ್ ದೇಸಾಯಿ ಯಾರು?: ಚಿರಂತನ್ ದೇಸಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ಅರ್ಬಾನಾ - ಶಾಂಪೇನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 'ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್' ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು EMC, ServiceNow, Cloudflare ಮತ್ತು MongoDB ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ServiceNow ಮತ್ತು MongoDB ಅನುಭವ: ServiceNow ನಲ್ಲಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, AI, ವಿನ್ಯಾಸ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಯಶಸ್ಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವ್ ಇಟ್ಟಿಚೇರಿಯಾ ನಂತರ MongoDB ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು CEO ಆದರು. ಈ ಅನುಭವ ಈಗ ಮೆಟಾಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು: ಮೆಟಾ 'ಮೆಟಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾದ ಬೃಹತ್ AI ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. Muse AI ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಫುಲ್-ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, AI, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವ ಜೊತೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ.
ಮೆಟಾಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು: ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಮೆಟಾಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕಂಪನಿ ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ AI-ಚಾಲಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
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