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ಹೊಸ ಮ್ಯೂಸ್​ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಮೆಟಾ! ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಸನಲ್ AI ಏಜೆಂಟ್ ಬಂತು!

Meta Muse AI Agent: ಮೆಟಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಸನಲ್ AI ಏಜೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮ್ಯೂಸ್​ ಸೆಕ್ಯೂರ್ VM ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸ್​ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.

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ಹೊಸ ಮ್ಯೂಸ್​ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಮೆಟಾ (Photo Credit: FB/Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2026 at 11:35 AM IST

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Meta Muse AI Agent: ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋನಾಮಸ್​ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯೂಸ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಏಜೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಏಜೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸ್​ ಸೆಕ್ಯೂರ್ VM ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಲೌಡ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡದ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ನೇರ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ ಸರೊಗೇಟ್ ಟೋಕನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಾಲ್ಟ್‌ಗಳು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಾಹ್ಯ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಮೆಟಾ "ಸೆಂಟಿನೆಲ್" ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಎಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೀಸಲಾದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಗೇಟ್‌ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಸ್​ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ-ಅಪಾಯದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಹೊರಹೋಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾನವ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಡಿವೈಸ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿ-ಲಾಂಚ್ ಗ್ಲಿಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದುರ್ಬಲತೆಗಳು: ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರಿ-ಲಾಂಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ತೀವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಡೀಪ್‌ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಾಳಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳು ಮಾಡೆಲ್‌ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೆದರಿಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಪ್ರಿ-ಲಾಂಚ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭದ ಗಾರ್ಡ್‌ರೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವು. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು.

ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಟಲ್‌ನೆಕ್‌ನ ಘರ್ಷಣೆ: ಹ್ಯೂಮನ್-ಇನ್-ದಿ-ಲೂಪ್ ಚೆಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ರೋಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಅವು ಏಜೆಂಟ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಹೊರಹೋಗುವ ಮೆಸೇಜ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ಏಜೆಂಟ್‌ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಥ್ರೋಪುಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಪುಶ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಆಟೊಮೇಷನ್‌ನ ಅನುಕೂಲದ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನಂಬಿಕೆ: ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ನಿಯೋಜನೆಯು AI ಉಪಕರಣಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂವಹನ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಂತೆ ಕಂಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್-ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತದ ಕಡೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಟಾ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ VM ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಡೀಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಕೀಗಳು ಕೇವಲ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸೆಂಟಿನೆಲ್‌ನಂತಹ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಾಧನಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್‌ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಖಾಸಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ: ಪರ್ಸನಲ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಟಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದನ್ನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. Muse ಸೆಕ್ಯೂರ್ VM ಮೊದಲ ರೀತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಏಜೆಂಟ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ..

  • ಮ್ಯೂಸ್​ ಕ್ಲೌಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೀಸಲಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಏಜೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸ್​ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದೇ ಮಷಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸ್​ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ಅನುಮೋದಿಸದ ಹೊರತು ಮ್ಯೂಸ್​ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಮತಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ.
  • ಮ್ಯೂಸ್​ಗೆ ಜನರ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳ ಗೋಚರತೆ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ರುಜುವಾತುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮ್ಯೂಸ್​ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಬಳಸಬಹುದು.
  • ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೊದಲು ಮ್ಯೂಸ್​ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಸ್​ ಜನರಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಮ್ಯೂಸ್​ ಯಾವ ಆಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಮೇಲ್‌ನಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸ್​ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಜನರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಟಾದ AI ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಮ್ಯೂಸ್​ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ VM ನಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೆಟಾದ ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಮ್ಯೂಸ್​ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಲಿತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು "ಮರೆತುಬಿಡು" ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸ್​ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ VM: ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ Muse ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ VM ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ VM, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು Muse ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಕೀ ಮೂಲಕ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಟಾ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮುಂದೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕು: ಪರ್ಸನಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿವರ್ತಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ತಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು.

Muse ಎಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ: Muse US ನಲ್ಲಿ iOS, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು muse.ai ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ AI ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ.

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