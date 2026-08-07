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ಮೆಟಾಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ: 5,400 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ, ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವಿಚಾರಣೆ!!

New Mexico Meta-Lawsuit: ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು Meta Platforms ಕಂಪನಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹5,400 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

META 567 MILLION DOLLAR FINE META YOUTH MENTAL HEALTH FACEBOOK INSTAGRAM COURT ORDER TEEN SAFETY SOCIAL MEDIA
ಮೆಟಾಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 1:11 PM IST

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New Mexico Meta Lawsuit: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನ ಮೂಲ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೀಡ್ಶೈಡ್ ಅವರು ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ "Public Nuisance" ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  • ದಂಡ: ಟೀನೇಜರ್‌ಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಫಂಡ್‌ಗೆ 567 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹5,400 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
  • ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.

ಮೆಟಾ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಆರೋಪವೇನು?: ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ರೌಲ್ ಟೊರೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಟಾ ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ "ಅಡಿಕ್ಟ್" ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂರಿ ಮೆಟಾಗೆ 375 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ Consumer Protection Law ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೂರಿ ಹೇಳಿತ್ತು.

ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು?:

  • $420 ಮಿಲಿಯನ್: ಯುವಕರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ
  • ಉಳಿದ ಹಣ: ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ

ಮೆಟಾ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು?: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಮೆಟಾ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

  • ಟೀನೇಜರ್ ಬಳಕೆಗೆ Monthly Control
  • Notification ಮೇಲೆ ಮಿತಿ
  • ಅಪ್ರಾಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ವಯಸ್ಕರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣ
  • AI Chatbots ಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ
  • ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ವರದಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 40+ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 1300+ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ "Public Nuisance" ಕೇಸ್ ಹೂಡಿವೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಮೆಟಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ Age-Verification ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. COPPA ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಟಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸದೇ ಕೇವಲ ಮೆಟಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಯಮ ಹೇರುವುದು "ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಹೊರೆ" ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

META 567 MILLION DOLLAR FINE
META YOUTH MENTAL HEALTH
FACEBOOK INSTAGRAM COURT ORDER
TEEN SAFETY SOCIAL MEDIA
NEW MEXICO META LAWSUIT

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