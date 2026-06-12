ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ: ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ವರ್ಸನ್ ತರಲಿದೆ ಮೆಟಾ!!
Meta Edits Desktop App: ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು AI ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ವರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 12, 2026 at 1:23 PM IST
Meta Edits Desktop App: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 'ಎಡಿಟ್ಸ್' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ಗೆ ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ವರ್ಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೆಟಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾರ್ಟ್-ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಕಟ್ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು AI ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಕಟ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮೆಟಾ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಎಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಮಟ್ಟದ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದೀಗ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು.
ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್: ಎಡಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೆಟಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೆಟಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಐ-ಪವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಎರಡೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಯೆಟರ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ ಐಡಿಯೇಶನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಎಡಿಟ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?: ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪರಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಲರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
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