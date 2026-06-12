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ಶಾರ್ಟ್​ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ: ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಡಿಟ್ಸ್​ ಡೆಸ್ಕ್​ಟಾಪ್​ ವರ್ಸನ್​ ತರಲಿದೆ ಮೆಟಾ!!

Meta Edits Desktop App: ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು AI ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​, ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ವರ್ಸನ್​ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್​ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಟೂಲ್ಸ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಶಾರ್ಟ್​ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ (Photo Credit: Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 1:23 PM IST

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Meta Edits Desktop App: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 'ಎಡಿಟ್ಸ್' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ಗೆ ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​, ​ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ವರ್ಸನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಟೂಲ್ಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಎಡಿಟ್ಸ್​ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೆಟಾ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾರ್ಟ್​-ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಕಟ್ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು AI ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪ್‌ಕಟ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಎಡಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮೆಟಾ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ಟ್ರೆಂಡಿ ಎಡಿಟ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್​ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಡಿಟ್ಸ್​ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಮಟ್ಟದ ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದೀಗ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು.

ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​: ಎಡಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೆಟಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೆಟಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಐ-ಪವರ್ಡ್​ ಕ್ರಿಯೆಟರ್​ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಎರಡೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಯೆಟರ್​-ಫೋಕಸ್ಡ್​ ಐಡಿಯೇಶನ್ ಟೂಲ್ಸ್​ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಎಡಿಟ್ಸ್​ ಎಂದರೇನು?: ಇದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪರಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​, ಕಲರ್​ ಚೇಂಜಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಎಫೆಕ್ಟ್​ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

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