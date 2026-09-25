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ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ AI, 100 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 5K ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ! ಮೆಟಾದ ಹೊಸ VR ಗ್ಲಾಸ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್!

Meta Connect 2026: ಟೆಕ್ ಜಗತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್​ 2026 ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ AI ಮತ್ತು ವೇರಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುತ್ತುವರೆದ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

RAY BAN META AUDIO GLASSES META VR GLASSES 2026 MUSE AI GLASSES ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2026
ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2026 (Image Credit: Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 10:11 AM IST

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Meta Connect 2026: ಟೆಕ್ ಜಗತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ "Meta Connect 2026" ಈವೆಂಟ್‌ಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೆರೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಹಲವು ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಹೈಲೈಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ AI ಮತ್ತು ವೇರಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲದ ಹೊಸ Ray-Ban Meta Audio ಗ್ಲಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕೇವಲ 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಹೊಸ VR ಗ್ಲಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಮೆಟಾ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೀನೋಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮ್ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಮ್ (Muse Charm).

ಮ್ಯೂಸ್​ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಕೇವಲ ಫೋನ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವೇ?: ಮ್ಯೂಸ್ (Muse) ಎಂಬುದು ಮೆಟಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ AI ಏಜೆಂಟ್. ಕಂಪನಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅದರ 'ವಾಯ್ಸ್ ಮೋಡ್'.

Muse ಜೊತೆ ನೀವು ದೀರ್ಘ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಅದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಅದರ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಮ್ಯೂಸ್​ ರಿಯಲ್‌ಟೈಮ್ ಅವತಾರ್ ಎಂದರೇನು?: ಮೆಟಾ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ "ಮ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್‌ಟೈಮ್ ಅವತಾರ್" (Muse Realtime Avatar) ಎಂಬ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯೂಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಖಭಾವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ಅವತಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ AI ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮೆಟಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಮೆಟಾದ ಹೊಸ VR ಗ್ಲಾಸ್ (Image Credit: Meta)

ಇದರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಗಡಿಯ ಶೆಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಂತಹವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಮ್ಯೂಸ್​ಗೆ ಸ್ವಂತ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ?: ಹೌದು ಮ್ಯೂಸ್​ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯೂಸ್​ಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಯಾಕ್​​​ಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ಯೂಸ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಸ್​ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಕ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅದು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ..

ಮ್ಯೂಸ್​ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಎಂದರೇನು?: ಮೆಟಾ ಮ್ಯೂಸ್​ನಲ್ಲಿರುವ "ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳ" ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮ್ಯೂಸ್​ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುವ ಆಪ್‌ಗಳು, ಸರ್ವಿಸ್‌ಗಳು. ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ Walmart, Best Buy, American Eagle, DICK'S Sporting Goods, Fanatics, Gap, Michael Kors, Sephora, Ulta, Wayfair ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿವೆ.

ಪಾವತಿಗಾಗಿ Shop Pay, PayPal ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ Expedia ಬರಲಿದ್ದು, ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಾಗಿ Instacart ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಕ್-ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ Notion, Granola, GitHub, Box ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಸರ್‌ಗಳು ಮ್ಯೂಸ್​ ಆಪ್ ಜೊತೆಗೆ WhatsApp Web, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಮ್ಯಾಕ್​ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ವರ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಸ್​ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮ್ಯೂಸ್​ ಚಾರ್ಮ್​ ಏನು?: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೀನೋಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಮ್ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಮ್ (Muse Charm) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೀಚೈನ್‌ಗೆ ನೇತುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾಧನ ಇದು. ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫೀಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮ್ಯೂಸ್​ ಅನುಭವವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ. Engadget ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯೂಸ್​ ಚಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, ಸ್ಪೀಕರ್, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್, ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೆಟಾ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಡಿಯೋ ಗ್ಲಾಸ್‌ನಿಂದ Gen 3 ವರೆಗೆ: ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಆಡಿಯೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಆಡಿಯೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಆದ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಓಪನ್-ಇಯರ್ ಆಡಿಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯೂಸರ್‌ಗಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೆಟಾ ಇದುವರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇವೇ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದವು. ಇದರ ತೂಕ ಕೇವಲ 43 ಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 48 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇವು ಕ್ಲಬ್‌ಮಾಸ್ಟರ್, ಬರ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಬೆಲೆ $349ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.

ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ Gen 3ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ Gen 3 ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಿಂತ ತೆಳುವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾ AI ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ 9 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್‌ನ 8 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್‌ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ 12MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಏವಿಯೇಟರ್, ಜೀನಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. Gen 3 ಬೆಲೆ $449ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಡಿಷನ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆಯಾ?: ಹೌದು, ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ಸೀರಿಸ್​ಗೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್ ಎಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಐವರಿ' ಬಣ್ಣದ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಸಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಫ್ರೇಮ್ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಕಾಪ್ರಿ, ಮೆಟಾ ನೋವಾ ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮೆಟಾ ಅಡ್ವೆಂಚರರ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್-ಎಡಿಷನ್ ಮೆಟಾ ಫ್ಯೂರಿ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿವೆ.

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ಮೆಟಾದ ಹೊಸ VR ಹೆಡ್​ಸೆಟ್​ (Image Credit: Meta)

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 'ಮಿಕ್ಸ್-ಅಂಡ್-ಮ್ಯಾಚ್' ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯೂಸರ್‌ಗಳು ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳು, ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು, ಕೇಸ್‌ಗಳ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಸಿಂಗಾಪುರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ರೆಜಿಲ್, UAEನಲ್ಲೂ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳು: ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮೆಟಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರವಣ ತೊಂದರೆ ಇರುವ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗಾಗಿ FDA ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಫೀಚರ್. ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬೆಲೆ $149.99 ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಒನ್ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಆಡಿಯೋ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ ಕಿವಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಗೈಡೆಡ್ ವರ್ಕೌಟ್‌ಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಬೆಲೆಗಳು, ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಾಪಿಂಗ್ AI ನಂತಹವು ಇವೆ. ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಸೌಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಧನ ಇದೇ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ಹೊಸ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಕೇವಲ ಬೀದಿ ಹೆಸರುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೆಟಾ VR ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳು - ಗೇಮಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು: 'ಕನೆಕ್ಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮೆಟಾ VR ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ. ಇವು ಮುಂದಿನ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ $1,299.99 ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುವ ಇವು ಮೆಟಾ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ 3ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ-OLED ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 5K ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಲ್ಟ್‌ಗೆ, ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಲೈಟ್ ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಸಾಧನ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Ray Ban Meta Audio Glasses Meta VR Glasses 2026 Muse AI Glasses ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2026
ಮೆಟಾದ ಹೊಸ VR ಗ್ಲಾಸ್ (Image Credit: Meta)

VR ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು?: ಯೂಸರ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. 'ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್‌ಪುಟ್' ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಟಚ್‌ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಗಳು, ಕೈ ಸನ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ನಿ+, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, HBO ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಮೆಟಾ AIಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.

ಮೆಟಾ ಹಾಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ ಸೇಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನು?: ಮೆಟಾ ಹಾಲೋಗ್ರಾಮ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್​ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ, ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಫೀಚರ್ ಮುಂದಿನ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ VR ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಮೆಟಾ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಬೀಟ್ ಸೇಬರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ದಶಕದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲೋಗೋ ಬರಲಿವೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ 'ಫ್ಲಕ್ಸ್' ಮೋಡ್. ಈ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳೇ ಆಯುಧಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2026 ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, AI ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಜೇಬಿಗೆ ತಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ.

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RAY BAN META AUDIO GLASSES
META VR GLASSES 2026
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