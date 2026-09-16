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ಎಐಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ: ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್

Meta CEO Zuckerberg AI Safety: ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ AI ಅಲೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ವಿಶ್ವಾಸ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿಲುವು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. AI ನಿಂದ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ಹೊಣೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ (Photo Credit: Meta and Zuckerberg)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2026 at 12:41 PM IST

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Meta CEO Zuckerberg AI Safety: ಮೆಟಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅಲೈನ್‌ಮೆಂಟ್ (ಜೋಡಣೆ), ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿಲುವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

AI ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: AI ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾದ ಸ್ವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಮೆಟಾ ತನ್ನ AI ಮಾಡೆಲ್ 'Muse' ನ ರೋಲ್‌ಔಟ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ: ಮೆಟಾ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ (MSL) ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಗೂ ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಲೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ: ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ AI ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವು AI ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸದ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಲೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ.

ಬಳಕೆದಾರರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸ್ವ - ಸುಧಾರಣೆಯ ಬದಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇತರ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AI ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು "AI ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ AI ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉದ್ಯಮದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿಕ್ಕು: AI ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಈ ನಿಲುವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾದ Muse ಮಾಡೆಲ್‌ನ ವಿಳಂಬದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯಮವು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

ZUCKERBERG AI LIABILITY
META MUSE ROLLOUT DELAYED
AI ALIGNMENT TRUST DIFFERENCE
META SUPERINTELLIGENCE LABS MSL
META CEO ZUCKERBERG AI SAFETY

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