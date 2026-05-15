ಮೆಟಾದಿಂದ ಹೊಸ ಫೀಚರ್! ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಚಾಟ್: ಏನಿದು?
Incognito Mode For Meta Ai Chats: ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ AI ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು 'ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೋ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಮೆಟಾ AI' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಮೆಟಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : May 15, 2026 at 1:17 PM IST
Incognito Mode For Meta Ai Chats: ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಹೊಸ "ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೋ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಮೆಟಾ AI" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ AIನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೊಪೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮೆಟಾ AI ನೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
today we're launching Incognito Chat with Meta AI, a new way to have completely private conversations with AI. built on top of our Private Processing technology, Incognito Chat lets you talk to Meta AI in a way that is invisible to anyone else.— WhatsApp (@WhatsApp) May 13, 2026
when you start an Incognito Chat…
ಇತರ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೋ ಮೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು AI ತರಬೇತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. "ಮೆಟಾ AIನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೋ ಚಾಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಮಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೂ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಖಾಸಗಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಾಟ್: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೆಟಾ AI ಜೊತೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆ ಚಾಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಮೆಟಾ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಸ್ಟಡ್ ಎಗ್ಜಿಕ್ಯೂಶನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ (TEE): ಇದು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಪ್ಶನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ ಡಿವೈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಟಿಇಇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಮೆಟಾ ಈ ಸೇಫ್ ಕೀಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೆಟಾ "ನಾವು ಸಹ ಅದನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೋ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮೆಟಾದ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ AI ತರಬೇತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ (E2EE) ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮೆಟಾ AI ಗೆ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಆ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ E2EE ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ E2EE ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡಲು TEE ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
"ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂದೇಶಗಳು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ AI ನೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೋ ಮೋಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ."- ಮೆಟಾ
ಸೈಡ್ ಚಾಟ್ ಫೀಚರ್: ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ 'ಸೈಡ್ ಚಾಟ್' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರು ಮುಖ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖಾಸಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಲಭ್ಯತೆ: "ಮೆಟಾ AI ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೋ ಚಾಟ್" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ "ಸೈಡ್ ಚಾಟ್" ಅನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೆಟಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
