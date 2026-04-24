23 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರು ನಿರ್ಧಾರ! ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಆತಂಕ!
Published : April 24, 2026 at 8:03 AM IST
Meta and Microsoft Layoffs: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI)ಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸುಮಾರು 23,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಮೆಟಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಡೆ: ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು 10% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸುಮಾರು 8,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 6,000 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮೇ 20 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು AI ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಲಂಟರಿ ಬೈ ಔಟ್ (Voluntary Buyout) ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಮೆರಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸರಿಸುಮಾರು 7% ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 8,750 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಅವಧಿ ಸೇರಿಸಿ 70 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೃಹತ್ AI ಹೂಡಿಕೆ: ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗಾಗಿ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾ ಸಹ AI ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಡಿತದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕ: ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಮೆಟಾದಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ವಜಾಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎರಡೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ತಮ್ಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
