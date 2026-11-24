ಮಾನವಕುಲದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳು: 'ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
Meta Superintelligence Warning: ಮಾನವನಿಗಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ 'ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' (Superintelligence) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅತಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 11:56 AM IST
Meta Superintelligence Warning: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾನವನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವ 'ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಾಂಗ್ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೆಟಾ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್' (Meta Superintelligence Labs) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ವಾಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಡೀ ಮನುಕುಲದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
167 ವರ್ಷಗಳ ಗಣಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸಿದ AI: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ (Anthropic) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಣಿತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು 'ಕ್ಲಾಡ್' (Claude) ಎಐ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ 167 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ 'ರೀಮನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್' (Riemann Hypothesis) ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಗಣಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ವಾಂಗ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
https://t.co/KwJ13J6zsC— Alexandr Wang (@alexandr_wang) November 22, 2026
"ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಲಾಸ್ ಅಲಾಮೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ರೀಮನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ (Homework) ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವಾಂಗ್ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
To be clear, much of what I said has been said by the leaders of other labs. What I *am* saying is this path is not inevitable. I am saying leaders and leadership matter more than ever, and that’s why I’m proud of the work that Mark and I have done at Meta to put safety as a top focus of our efforts, including delaying the launch of Muse for months and being a leader on the SI Accords that all of our peers have signed onto. We are investing more in safety every day, and have implemented rigorous processes to make sure every step we take is safe and positive. Mark has also called for all labs (including our own) to deploy the vast majority of compute towards serving people and customers rather than towards recursive self-improvement (RSI).— Alexandr Wang (@alexandr_wang) November 23, 2026
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ? ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ವಾಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಗಣಿತ ಮತ್ತು ತರ್ಕ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ OpenAI ನ 'o3' ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಗಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದ AIME ನ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿತ್ತು.
ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಐ ಈಗ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಈಗ ಎಐಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮಾನವನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ AI: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಾನವರನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಎಐಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಂಗ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಐ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ (Automate) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಔಷಧ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಗಮನಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಿವಿಮಾತು: ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1,000 ಪಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಐ ಮಾನವನಿಗಿಂತ 1,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ.
ಸೋಮಾರಿತನದ ಆಲೋಚನೆ: ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಟೆಕ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು "ಎಐ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೋಮಾರಿತನದ ಆಲೋಚನೆ" ಎಂದು ವಾಂಗ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಎಐ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಾಂಗ್ ಅವರ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಮಾನವನ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೇ ಹೊರತು, ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಾರದು. ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೂಪಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮಾನವಕುಲದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿವೆ.
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