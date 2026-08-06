ETV Bharat / technology

ಹ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್​!; ಟೆಸ್ಟ್ ವೇಳೆಯೇ ಬೇರೆ ಥರ್ಡ್​ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಮೆಟಾ

Meta AI Hack: ಮೆಟಾ AI ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ವಿಷಯ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳು AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿವೆ.

AI MODEL HACKING INCIDENT META CYBERSECURITY BREACH OPENAI ANTHROPIC META AI SANDBOX ESCAPE
ಮೆಟಾ (Photo Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 11:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Meta AI Hack: ಮೆಟಾ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಡೆದು ಬೇರೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. OpenAI ಮತ್ತು Anthropic ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಈಗ ಮೆಟಾ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'Irregular' ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (Evaluation) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು Meta ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳಂತೆಯೇ ಈ AI ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪವನ್ನು (Vulnerability) ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರಿಯಲ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು Agentic ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'Muse Spark 1.1' ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'The Information' ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ Irregular ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರರು Reuters ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು "ಕಳೆದ ವಾರ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್​ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ Evaluation-Environment ಸಮಸ್ಯೆಯೇ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು ಯಾವುದೇ "Sandbox Escape ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಹೊಸ AI ಮಾಡೆಲ್ ಮೌಸ್​ ಸ್ಪಾರ್ಕ್​ 1.1 ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಅನಾಮಧೇಯ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ವಿಸ್‌ನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

"ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸೈಬರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಗ್ರ ಶ್ವೇತಪತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

  • Hugging Face ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: OpenAI ನ GPT-5.6 Sol ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ವೈರಾನ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ Hugging Face ಮೇಲೆ AI ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
  • ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್​ನ Claude: 141,000 ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ Claude ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ತಪ್ಪಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.

ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏಕೆ?: AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಹುಡುಕಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ರಿಸರ್ಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ಕಠಿಣ ಸೆಫ್ಟಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರಾನ್‌ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಬರ್ತಿವೆ.

Meta ಮತ್ತು Anthropic ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಈ ತಾಜಾ ಘಟನೆಗಳು ಆಯಾ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣದಿಂದಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ OpenAI ಘಟನೆಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಓಪನ್​ಎಐನ AI ಏಜೆಂಟ್, ಸೈಬರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು (Vulnerability) ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.

ಈ ಸರಣಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದ AI ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತತೆ (Autonomy) ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಮಿತಿಗಳ (Containment) ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ - ಯುರೋಪ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾ ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​?: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ?

TAGGED:

AI MODEL HACKING INCIDENT
META CYBERSECURITY BREACH
OPENAI ANTHROPIC META
AI SANDBOX ESCAPE
META AI HACK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.