ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮೆಟಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನು?
Meta Report Child Sexual Abuse India: ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು CSEAM ತಡೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
Published : September 15, 2026 at 10:58 AM IST
Meta Report Child Sexual Abuse India: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ಮೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಡೆಸುವ ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ, ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಡೆಯಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ CSEAM ಅನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವರದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ, CSEAM ಎಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದ ಮಗುವಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತು. ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 67 (B) ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರವಾನಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.
#Meta has agreed to report child sexual abuse and other #childsafety-related cases to the appropriate #lawenforcementagencies following the government's engagement with #socialmediaplatforms to curb harmful content. #TechNews— ETV Bharat (@ETVBharatEng) September 15, 2026
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ಮಂಗಳವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗೆ "ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವ" ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ "ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಇಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದ ವೇದಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮೆಟಾ ನಿರ್ಧಾರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆದರೂ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರವು ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಇಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದೈತ್ಯನ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿತ್ತು. ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೋಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಎಂದರೆ NCPCR ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. CSEAMಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಕುರಿತಾದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೆಟಾ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಕರೆಸಿತ್ತು. ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಅರಿವು ಪಡೆದ NCPCR, ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿ 2026 ರ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಕ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಮೆಟಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಅಂದರೆ NHRC ಈ ಹಿಂದೆ ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ POCSO ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ NHRC ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
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