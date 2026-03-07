ETV Bharat / technology

ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮೆಟಾ; AI ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ನಿಕಟ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೀನ್ಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು

ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಾದ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಭೇಟಿಗಳು, ನಿಕಟ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

Meta Again in Privacy Scandal
AI ಗ್ಲಾಸ್‌ (Meta)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 7, 2026 at 7:47 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಮೆಟಾದ AI - ಚಾಲಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳು ಗಂಭೀರ ಗೌಪ್ಯತೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಾದ ಸ್ವೆನ್ಸ್ಕಾ ಡಾಗ್ಬ್ಲಾಡೆಟ್ (SvD) ಮತ್ತು ಗೋಟೆಬೋರ್ಗ್ಸ್-ಪೋಸ್ಟೆನ್ ನೀಡಿದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಾದ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಭೇಟಿಗಳು, ನಿಕಟ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೀನ್ಯಾದ ನೈರೋಬಿ ಮೂಲದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಾದ ಸಾಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್​ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ AI ಡೇಟಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದವು.

ಮೆಟಾದ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಲಸಗಾರರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಕನ್ನಡಕದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು AI ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ - ವಾಸದ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹಗಳವರೆಗೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಗಳನ್ನು ಮಸುಕುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮೆಟಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖಗಳು ಮಸುಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ಮಸುಕುಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತುಣುಕನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಂತಹ ಹಗರಣದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? : ಮೆಟಾ AI ಕನ್ನಡಕಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರು ಕನ್ನಡಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಭೌತಿಕ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಬಹುದು ಅಥವಾ "ಹೇ ಮೆಟಾ" ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ AIಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.

ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಈ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮೆಟಾ AI ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್​ನವರು ಮೆಟಾದ AI ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವು. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮೆಟಾ AI ಯೊಂದಿಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು AI ಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾನವರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

