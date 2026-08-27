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ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಸನ ಆರೋಪ: ಮೆಟಾಗೆ 17 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಭಾರಿ ದಂಡ!; ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್

Teen Addiction Case: ಹದಿಹರೆಯದವರ ವ್ಯಸನ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೆಟಾ 17 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ 47 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದೆ.

META 17B SETTLEMENT MARK ZUCKERBERG TRIAL META CHILD SAFETY RULES TEEN MENTAL HEALTH CRISIS
ಮೆಟಾಗೆ 17 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಭಾರೀ ದಂಡ! ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ (Photo Credit: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 9:07 AM IST

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Teen Addiction Case: ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 17 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಮೆಟಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬುಧವಾರ 47 ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್‌ಗಳು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಕೊಲೊರಾಡೋ, ಕೆಂಟುಕಿ, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ 29 ರಾಜ್ಯಗಳು ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದವು. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ.

17 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಮೆಟಾ ಡೀಲ್: ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಜ್ಯೂರಿ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಂಪನಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಯುಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಯವೊನ್ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್ ರೋಜರ್ಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ರಾಜ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ 353 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಜಯ್ ಜೋನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಮೆಟಾ: "ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೆಟಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಯುವಕರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ವ್ಯಸನಕಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ" ಎಂದು ಜಯ್ ಜೋನ್ಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. 17 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತವು ಕಂಪನಿಯ 2025ರ 201 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಟಾ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೆಟಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುವಂತೆ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ.

13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂಬತ್ತು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ: ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು.

ಏನೇನು ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿ?: ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಮೆಟಾ ಹಲವು ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಬಳಸಲು ದಿನದ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಯ ನಡುವೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಲಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುಶ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಲಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಪರಿಶೀಲನಾ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ, ತಿನ್ನುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಕೌಂಟ್‌ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋಲಿಕೆ ಫೀಚರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಈ ಫೆಡರಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್‌ಗಳ ತನಿಖೆಯ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಫ್ಲೋರಿಡಾ, ಕೆಂಟುಕಿ, ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್, ನೆಬ್ರಾಸ್ಕಾ, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, ಟೆನ್ನೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ವರ್ಮೊಂಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. 2021ರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಬಳಿಕ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮೆಟಾ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು.

ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇವು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಜಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ಟುರೊ ಬೆಜಾರ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಮೆಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಿಂತ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ನೀವು ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ದೂರ ಹೋದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೆಟಾ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡ 1.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವರೆಗೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

META 17B SETTLEMENT
MARK ZUCKERBERG TRIAL
META CHILD SAFETY RULES
TEEN MENTAL HEALTH CRISIS
TEEN ADDICTION CASE

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