ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಂತಹ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಖಡಕ್ ರೂಲ್ಸ್: ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸಿಮ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ!
WhatsApp New Update: ಕೇಂದ್ರವು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂತಹ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ.
Published : December 1, 2025 at 3:03 PM IST
WhatsApp New Update: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಸಿಗ್ನಲ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್, ಶೇರ್ಚಾಟ್, ಜಿಯೋಚಾಟ್, ಅರಟ್ಟೈ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ನಂತಹ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ "ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್" ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು WhatsApp ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ WhatsApp ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ WhatsApp ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಬ್ - ಆಧಾರಿತ ಚಾಟ್ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತನಿಖೆ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಹೇಳುವಂತೆ, ಅನೇಕ ವಂಚಕರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕರೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. WhatsApp ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಹು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಲುಪಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಈ ಆದೇಶದ ನಂತರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಂತಹ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು WhatsApp ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ.. ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡುವ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಈ ಆದೇಶವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಮರು-ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸದ ನಂತರವೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
