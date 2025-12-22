ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಿಳಿಯುವ ದೈತ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್! ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್
Mercedes Unimog Truck: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಕ್ ವಿಭಾಗವು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಯುನಿಮಾಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಎಂಜಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇವೆ..
Published : December 22, 2025 at 9:48 AM IST
Mercedes Unimog Truck: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಯುನಿಮಾಗ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಾಹನಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಕಂದರಗಳು, ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮರಳು ಯಾವುದೇ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಬೃಹತ್ ವಾಹನವು ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ, ಅರಣ್ಯ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒರಟಾದ ವಾಹನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಈಗ ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುನಿಮಾಗ್ನ 80ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾಹಸಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಯುನಿಮಾಗ್ ಅನ್ನು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಹೆಲ್ಗೆತ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವಾಹನದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ವಿಂಟೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ದೃಢತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದು ಒಳಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ವಾಹನವು ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀಟುಗಳು, ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಕ್ಸಲ್ಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಲ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅದರ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್, ಭವ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಯುನಿಮಾಗ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ OM 936 ಆರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 300 bhp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏರಬಹುದು. ಇದರ ಎಕ್ಸೀಟಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇ ಪೇಂಟ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
20-ಇಂಚಿನ ಹೆವಿ-ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೀಡ್ಲಾಕ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿರರ್ಕ್ಯಾಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ವಾಹನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿರಿದಾದ ಅರಣ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಗಲಿನಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೈವ್-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಭಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಯುವಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಡಬಲ್-ಕ್ಯಾಬ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೈ-ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಸ್, ವಿಶೇಷ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಲೆದರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಾದ್ಯಂತ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವಾಹನವು ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಯುನಿಮಾಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಹನವು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಯುನಿಮಾಗ್ ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ ಯುದ್ಧ ನಂತರದ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 1951 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರ ಮೂಲಮಾದರಿಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಯುನಿಮಾಗ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಸೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: 180-ಡಿಗ್ರಿ ರೋಟೆಡ್ ಚಿನ್ ಬಾರ್: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಂಜ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಎಸ್ಎಂಕೆ!