ETV Bharat / technology

ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಿಳಿಯುವ ದೈತ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್​! ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಟ್ರಕ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್

Mercedes Unimog Truck: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಕ್​ ವಿಭಾಗವು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಯುನಿಮಾಗ್ ಮಾಡೆಲ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಎಂಜಿನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇವೆ..

MERCEDES UNIMOG TRUCK FEATURES MERCEDES UNIMOG TRUCK ENGINE MERCEDES UNIMOG TRUCK DETAILS MERCEDES UNIMOG TRUCK
ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಟ್ರಕ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ (Photo Credit: Daimler Truck)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 9:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mercedes Unimog Truck: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಯುನಿಮಾಗ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಾಹನಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಲೆಜೆಂಡ್​ ಆಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಕಂದರಗಳು, ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮರಳು ಯಾವುದೇ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಬೃಹತ್ ವಾಹನವು ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ, ಅರಣ್ಯ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒರಟಾದ ವಾಹನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಈಗ ಈ ಲೆಜೆಂಡ್​​ ಅನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುನಿಮಾಗ್‌ನ 80ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾಹಸಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಯುನಿಮಾಗ್ ಅನ್ನು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಹೆಲ್ಗೆತ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವಾಹನದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ವಿಂಟೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ದೃಢತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದು ಒಳಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ವಾಹನವು ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀಟುಗಳು, ಆಂಬಿಯಂಟ್​ ಲೈಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಕ್ಸಲ್‌ಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಲ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅದರ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್, ಭವ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಯುನಿಮಾಗ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ OM 936 ಆರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 300 bhp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏರಬಹುದು. ಇದರ ಎಕ್ಸೀಟಿಯರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇ ಪೇಂಟ್​ ಫಿನಿಷಿಂಗ್​ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

20-ಇಂಚಿನ ಹೆವಿ-ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೀಡ್‌ಲಾಕ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿರರ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ವಾಹನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿರಿದಾದ ಅರಣ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಗಲಿನಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೈವ್​-ಸ್ಟಾರ್​ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಭಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್‌ಯುವಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಡಬಲ್-ಕ್ಯಾಬ್ ಡಿಸೈನ್​ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೈ-ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೆದರ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, ವಿಶೇಷ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಲೆದರ್​ ಫ್ಲೋರ್​ ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟ್​ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವಾಹನವು ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಕೇರ್​ ಆಫ್​ ಅಡ್ರೆಸ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಯುನಿಮಾಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಹನವು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಯುನಿಮಾಗ್ ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ ಯುದ್ಧ ನಂತರದ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಸ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 1951 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರ ಮೂಲಮಾದರಿಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಯುನಿಮಾಗ್‌ನ ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಸೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: 180-ಡಿಗ್ರಿ ರೋಟೆಡ್​ ಚಿನ್ ಬಾರ್: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಂಜ್​ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಎಸ್​ಎಂಕೆ!

TAGGED:

MERCEDES UNIMOG TRUCK FEATURES
MERCEDES UNIMOG TRUCK ENGINE
MERCEDES UNIMOG TRUCK DETAILS
MERCEDES UNIMOG TRUCK
MERCEDES UNIMOG TRUCK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.