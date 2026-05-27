ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ S-ಕ್ಲಾಸ್! ಇದರ ಬೆಲೆ?

Mercedes Benz S Class Facelift: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ (Photo Credit: Mercedes-Benz)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 9:49 AM IST

Mercedes Benz S Class Facelift: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್‌ನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 15ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.

ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್‌ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹2 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹2.4 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತನ್ನ ಚಕನ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಹನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

  • ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್: ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'S 450e EQ ಹೈಬ್ರಿಡ್' ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
  • ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್​: ಇದು 3.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ 6-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ 435 hp ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ 680 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್​​: ಇದು 22 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೇಗ: ಭಾರವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ (ಒಟ್ಟು 2,465 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ) ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 5.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (RWD) ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ S 450 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಅದೇ 3.0-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಟಪ್ ಬದಲಿಗೆ ಇದು 48V ಮೈಲ್ಡ್​-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ವಾಹನಕ್ಕೆ ವೇಗವರ್ಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪವರ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವು 404 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 500 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್‌ನ 4Matic AWD (ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್) ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಮೂಲಕ ಇದು ಕೇವಲ 4.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 330 hp ಮತ್ತು 650 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುವ S 350d ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಗಮನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾಬಿನ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹೊಸ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅದರ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಅದರ ಹೊಸ 'ಸೂಪರ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಿಂದ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​: ಡ್ರೈವರ್​ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 14.4-ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದ್ದು, ಕಾರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್: ಕಾರು ಇತ್ತೀಚಿನ MB.OS ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ವಾಹನದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್‌ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​ ಆಧಾರಿತ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬಟನ್‌ಗಳು: ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್​ ಆಯ್ಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಕಾರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಎಸಿ ವೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭೌತಿಕ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಕೆಳಗೆ ತೆಳುವಾದ ಲಿಸ್ಟ್​ಯೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಟಚ್​ ಬಟನ್​ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಿಯರ್​ ಸೀಟ್​ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಐಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್​: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟರ್​ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 13.1-ಇಂಚಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಟಚ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರಿಯರ್​ ವೀಲ್​ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 4.5-ಡಿಗ್ರಿ ಶ್ರೇಣಿಯು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 10-ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ಕೆಯು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಎಕ್​ಟೀರಿಯರ್​ ಲುಕ್​: ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರೋಮ್-ಫಿನಿಶ್​ ಆದ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಿತ ಸರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಐಕಾನಿಕ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಥ್ರೀ-ಪಾಯಿಂಟೆಡ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಲೋಗೋ ಈಗ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಥ್ರೀ-ಪಾಯಿಂಟೆಡ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯೋಜಿತ LED DRL ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ವಾಹನವು ಹೊಸ ಮೈಕ್ರೋ-LED ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 40% ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಂಪರ್‌ಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 50-ಸ್ಪೋಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್​ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೈ-ಪ್ರೆಶರ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟೈಲ್-ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್‌ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟಿಫ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಜಾಲ: ಡ್ರೈವರ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ (ADAS) ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಸಮಗ್ರ ಜಾಲವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ 5 ರಾಡಾರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್​, 10 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು 12 ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

