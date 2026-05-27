ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ S-ಕ್ಲಾಸ್! ಇದರ ಬೆಲೆ?
Mercedes Benz S Class Facelift: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : May 27, 2026 at 9:49 AM IST
Mercedes Benz S Class Facelift: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 15ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹2 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹2.4 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತನ್ನ ಚಕನ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಹನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
- ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್: ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'S 450e EQ ಹೈಬ್ರಿಡ್' ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
- ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್: ಇದು 3.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ 6-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ 435 hp ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ 680 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್: ಇದು 22 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೇಗ: ಭಾರವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ (ಒಟ್ಟು 2,465 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ) ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 5.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (RWD) ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ S 450 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಅದೇ 3.0-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಟಪ್ ಬದಲಿಗೆ ಇದು 48V ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ವಾಹನಕ್ಕೆ ವೇಗವರ್ಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವು 404 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 500 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ನ 4Matic AWD (ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಕೇವಲ 4.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 330 hp ಮತ್ತು 650 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುವ S 350d ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಗಮನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಬಿನ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹೊಸ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅದರ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಅದರ ಹೊಸ 'ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಿಂದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್: ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 14.4-ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದ್ದು, ಕಾರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್: ಕಾರು ಇತ್ತೀಚಿನ MB.OS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಹನದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬಟನ್ಗಳು: ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಕಾರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭೌತಿಕ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗೆ ತೆಳುವಾದ ಲಿಸ್ಟ್ಯೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟಚ್ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿಯರ್ ಸೀಟ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಐಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟರ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 13.1-ಇಂಚಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಟಚ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರಿಯರ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 4.5-ಡಿಗ್ರಿ ಶ್ರೇಣಿಯು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 10-ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ಕೆಯು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಎಕ್ಟೀರಿಯರ್ ಲುಕ್: ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರೋಮ್-ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಿತ ಸರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಐಕಾನಿಕ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಥ್ರೀ-ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೋಗೋ ಈಗ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಥ್ರೀ-ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯೋಜಿತ LED DRL ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ವಾಹನವು ಹೊಸ ಮೈಕ್ರೋ-LED ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 40% ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಂಪರ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 50-ಸ್ಪೋಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೈ-ಪ್ರೆಶರ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್-ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟಿಫ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಜಾಲ: ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ (ADAS) ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್ನಾದ್ಯಂತ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಗ್ರ ಜಾಲವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ 5 ರಾಡಾರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, 10 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು 12 ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
