ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್! ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್?
Mercedes Benz V Class Launched: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 2026 ವಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : March 3, 2026 at 8:13 AM IST
Mercedes Benz V Class Launched: ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವ ರಾಜ, ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ, ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೌನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣ.. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಾರಿನಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆಯೇ?. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಕಂಪನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ (ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026) ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ MPV ಮಾದರಿ V-ಕ್ಲಾಸ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ವಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು 2022ರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಹೊಸ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ವಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ 1.40 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಈ ಕಾರಿನ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಚಕನ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಜೋಡಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳತೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾರಿನ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಿಂದ (ಮಾರ್ಚ್) ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 4-ಸೀಟರ್ ಮತ್ತು 6-ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕಾರಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಉದ್ದ 5,370 ಮಿಮೀ, ಅಗಲ 1,928 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 1,880 ಮಿಮೀ. ಇದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ವೀಲ್ಬೇಸ್ (3,430 ಮಿಮೀ) ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರು.
ಡಿಸೈನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹೊಸ ವಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಹೈ-ಟೆಕ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಆಲ್ಪೈನ್ ಗ್ರೇ, ಸೋಡಾಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಟ್ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ AMG ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ 3-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೋಗೋ, ಹೊಸ ಮಲ್ಟಿ-ಬೀಮ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಂಪರ್ಗಳು ಕಾರಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯಾನ್ಗಿಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನಗಳು ವಿಐಪಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸನಗಳಿಗೆ ಹೀಟಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಶನ್, ಮಸಾಜ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೊರಗೆ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಇರಲಿ.. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀರಸವಾಗಿಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ V300d ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ, V300 ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ 9-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (ADAS) ಇವೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ವಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇವಲ ಕಾರಲ್ಲ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಎಂ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ವೆಲ್ಫೈರ್ನಂತಹ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ 1.40 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ನೀಡುವ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಂತೆ ಓಡುವ ಈ ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವುದು ಖಚಿತ.
