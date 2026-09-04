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ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಬದಲು ಸೈಕಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್

Mercedes Electric Cycle: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಬದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಹ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

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ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಬದಲು ಸೈಕಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ (Photo Credit: Mblaguna and X/Mercedes-Benz India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 11:41 AM IST

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Mercedes Electric Cycle: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 14 ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.

ಗುರುಗ್ರಾಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಭಾಗವಾಗುವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೆಫೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಟಿಸರಿ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಮಾದರಿಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಲಾಂಜ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಡಾಸ್ ಸಹಯೋಗದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್, ಹೂಡಿಗಳವರೆಗಿನ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್, ಬೆಲೆ 4.2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7.6 ಲಕ್ಷ: ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿಟಿ ಬೆಲೆ 4.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಮಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೆಲೆ 5.40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರ‍್ಯಾಲಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು E Motorad ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. EMotorad ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಪೂರೈಕೆ, ವಾರಂಟಿ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದೆ.

ಮೋಟಾರ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ ವಿವರ: ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ 250W ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 25 kmph ವರೆಗೆ ವೇಗದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪವರ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ರೈಡರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ 5.5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಎರಡು ಸೈಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.

ಸಿಟಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರ‍್ಯಾಲಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು?: ಸಿಟಿ ವೇರಿಯಂಟ್ 9-ಸ್ಪೀಡ್ ಶಿಮಾನೋ ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಅಲಾಯ್ ಫೋರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದೇ ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ Pirelli Angel Urban GT ಸೆಮಿ-ಸ್ಲಿಕ್ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರ‍್ಯಾಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಇದು Pinion Smart.Shift ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ 80 mm ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ರ‍್ಯಾಲಿ ಪರ್ವತ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಬೈಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ Pirelli Scorpion eMTB ಟೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

AMG Concept GT XX ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಎರಡು ಲಾಂಚ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ AMG Concept GT XX ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಜರ್ಮನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಡಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಂದಿರುವುದು ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೆಹಲಿ NCR ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಾಹನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈನ ನಿತಾ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ AMG ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಹೊಸ ಲಾಂಚ್ ವಿವರ

ವಿವರಮಾಹಿತಿ
ಏನು ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು?ಹೊಸ ಕಾರು ಅಲ್ಲ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳು + ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 14 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ
ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?ಕಾರು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕೆಫೆ, ಪ್ಯಾಟಿಸರಿ, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಲಾಂಜ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ x ಅಡಿಡಾಸ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪ್, ಹೂಡಿ ಉಡುಪು ಖರೀದಿ
ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಸಿಟಿ 4.20 ಲಕ್ಷ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 5.40 ಲಕ್ಷ, ರ‍್ಯಾಲಿ 7.60 ಲಕ್ಷ, E Motorad ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಪೂರೈಕೆ, ವಾರಂಟಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರದ್ದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್, ಬೆಲೆ ಒಂದೇ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೀಚರ್250W ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್, 3 ಮೋಡ್ - ಕಂಫರ್ಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್, 25 kmph ವರೆಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, 100 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೇಂಜ್, 5.5 ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ವೇರಿಯಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಸಿಟಿ - 9 ಸ್ಪೀಡ್ ಶಿಮಾನೋ, ರಿಜಿಡ್ ಅಲಾಯ್ ಫೋರ್ಕ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆ, ಡೈಲಿ ಬಳಕೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ - ಅದೇ ಸೆಟಪ್, Pirelli Angel Urban GT ಸೆಮಿ-ಸ್ಲಿಕ್ ಟೈರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ರ‍್ಯಾಲಿ - Pinion Smart.Shift, ಕಾರ್ಬನ್ ಬೆಲ್ಟ್, 80 mm ಫೋರ್ಕ್, Pirelli Scorpion eMTB ಟೈರ್, ಪರ್ವತ ಬೈಕ್
ಬೋನಸ್ ಶೋಕೇಸ್AMG Concept GT XX ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ದೆಹಲಿ NCR ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ, ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಮುಂಬೈ NMACC ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು

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MERCEDES ELECTRIC CYCLE

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