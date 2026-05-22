ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆನ್ಜ್ ಜಿಎಲ್ಇ, ಜಿಎಲ್ಎಸ್ ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಬೆಲೆ, ಎಂಜಿನ್!?
Mercedes Benz GLE And GLS Night Edition: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಾದ ಜಿಎಲ್ಇ ಮತ್ತು ಜಿಎಲ್ಎಸ್ಗಳ ವಿಶೇಷ 'ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್'ಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : May 22, 2026 at 10:37 AM IST
Mercedes Benz GLE And GLS Night Edition: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ SUV ಸೀರಿಸ್ GLE ಮತ್ತು GLS ನ ವಿಶೇಷ 'ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್'ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇವು ಸೀಮಿತ ಸೀರಿಸ್ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ಡಾರ್ಕ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLE ಮತ್ತು GLS ನ ವಿಶೇಷ ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಭಾರತದ ಐಷಾರಾಮಿ SUV ಗಳಾದ GLE ಮತ್ತು GLS ನ ವಿಶೇಷ 'ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್'ಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ..
- ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ GLE 300d ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ.1.05 ಕೋಟಿ
- ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ GLE 450 ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ.1.14 ಕೋಟಿ
- ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ GLS 450 ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ.1.41 ಕೋಟಿ
- ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ GLS 450d ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ.1.43 ಕೋಟಿ
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLE ಮತ್ತು GLS ನೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
- ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLE ಮತ್ತು GLS ನೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
- GLE ಮತ್ತು GLSನ ನೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಆಲ್ಪೈನ್ ಗ್ರೇ. ಆಲ್ಪೈನ್ ಗ್ರೇ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
- ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLE ಮತ್ತು GLS ನೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ "ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಔಟ್" ಟ್ರಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ GLE ಮತ್ತು GLS ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಪ್ಪಾ ಲೇದರ್ ಅಫಹೋಲ್ಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್ ಓಪನ್-ಪೋರ್ ಓಕ್ ವುಡನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ GLE ಮತ್ತು GLS SUV ಗಳ ನೈಟ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜಿಎಲ್ಇ ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್, ಏರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನಂತಹ ಪೂರಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದ್ಭುತ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLE 300d ನೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 2.0-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 198 kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 550 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 230 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLE 450 ನೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 3.0-ಲೀಟರ್, ಇನ್ಲೈನ್-ಸಿಕ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 280 kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 500 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5.6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 250 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLS 450 ನೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದೇ 3.0-ಲೀಟರ್ ಇನ್ಲೈನ್-ಸಿಕ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 280 kW ಮತ್ತು 500 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLS 450d ನೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 3.0-ಲೀಟರ್ ಇನ್ಲೈನ್-ಸಿಕ್ಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 270 kW ಮತ್ತು 750 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. GLSನ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳು 6.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕಸ್ಟಮೈಜೇಶನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಗಮನ: GLE ಮತ್ತು GLS ನೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸಂತೋಷ್ ಅಯ್ಯರ್, GLE ಮತ್ತು GLS ನಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು. ನೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮೈಜೇಶನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಐಷಾರಾಮಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
