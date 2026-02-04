ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಜ್: ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
Mercedes-Benz CLA EV: ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಜ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 4, 2026 at 1:28 PM IST
Mercedes-Benz CLA EV: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಜ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ CLA EV ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ CLA EV ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 2026ರ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಂಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸ: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಜ್ CLA EV ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗವು ಗ್ಲಾಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಗ್ರಿಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಮೊನಚಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ವಿನ್ - ಪಾಡ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತೆಳುವಾದ LED ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗವು ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ LED ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಮತ್ತು 17 ರಿಂದ 19 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ CLA EV ಡ್ಯುಯಲ್ - ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 14-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 3-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್-ಫೈಬರ್ ಫಿನಿಶ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: CLA EV ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಪವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹೀಟಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟುಗಳು, ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಯ, ಸ್ಥಿರ ಪನೋರಮಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಶನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16-ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರ್ಮೆಸ್ಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 14 - ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇದು ಎಂಟು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ CLA EV ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ CLA 250+ ಮತ್ತು CLA 350 ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳು ದೊಡ್ಡ 85 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿವೆ. CLA 250+ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 268 hp ಮತ್ತು 335 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ WLTP ಶ್ರೇಣಿಯು 792 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. CLA 350 ಡ್ಯುಯಲ್ - ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 349 hp ಮತ್ತು 515 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
