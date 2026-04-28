‘140’ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸಿ-ಇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್
Mercedes Benz India: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 140 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ನ ವಿಶೇಷ 'ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಡಿಷನ್'ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : April 28, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : April 28, 2026 at 12:00 PM IST
Mercedes Benz India: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ 140 ವರ್ಷಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ನ ವಿಶೇಷ 'ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿ'ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಿಎಲ್ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಕ್ಯೂಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ.
ಈ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಲಾ 140-140 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ₹62.40 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ (ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ₹59.90 ಲಕ್ಷ). ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿ ₹82.70 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹80 ಲಕ್ಷ.
ಹೇಗಿದೆ ಫೀಚರ್ಸ್: ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ತನ್ನ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್, ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಕುಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಬಲ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ 2.0-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ 197 bhp ಪವರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 20 bhpಯ ಅಡಿಷನಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 440 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 9-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ರಿಯರ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಬರ್ಮೆಸ್ಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 11.9-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿ ಎಂಜಿನ್, ಫೀಚರ್ಸ್: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಾಂಗ್-ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 194 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು 440 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 2.0-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, 9-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್-ವ್ಹೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಲೇಔಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14.4-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 64-ಕಲರ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಫೋರ್ ಝೋನ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್ಬ್ಲೈಂಡ್ಗಳು, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೇರಿವೆ.
ಸಿಎಲ್ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಿಎಲ್ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹55 ಲಕ್ಷ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಂಜ್, ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ 'ಲಾಂಚ್ ಎಡಿಷನ್'. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ CLA ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಸ್ಲೋಪಿ ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್ ತರಹದ ನೋಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಮೇಲೆ 142 ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 'ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ChatGPT-4 ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 792 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (WLTP) ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
