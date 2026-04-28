'140' ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸಿ-ಇ ಕ್ಲಾಸ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್​

Mercedes Benz India: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 140 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕ್ಲಾಸ್‌ನ ವಿಶೇಷ 'ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಡಿಷನ್​'ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

‘140’ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ! (Photo Credit: Mercedes-Benz India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 11:36 AM IST

Updated : April 28, 2026 at 12:00 PM IST

Mercedes Benz India: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ 140 ವರ್ಷಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕ್ಲಾಸ್‌ನ ವಿಶೇಷ 'ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿ'ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಿಎಲ್‌ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಕ್ಯೂಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಜಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ.

ಈ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಲಾ 140-140 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ₹62.40 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ (ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ₹59.90 ಲಕ್ಷ). ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿ ₹82.70 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹80 ಲಕ್ಷ.

ಹೇಗಿದೆ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ತನ್ನ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್, ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​, ಕುಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಬಲ್ಸ್​ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ 2.0-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮೈಲ್ಡ್​-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್​ 197 bhp ಪವರ್​ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 20 bhpಯ ಅಡಿಷನಲ್​ ಬೂಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು 440 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 9-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಮೂಲಕ ರಿಯರ್​ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಬರ್ಮೆಸ್ಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 11.9-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿ ಎಂಜಿನ್, ಫೀಚರ್ಸ್​​: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಾಂಗ್-ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 194 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 440 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 2.0-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, 9-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್-ವ್ಹೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಲೇಔಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14.4-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 64-ಕಲರ್​ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಫೋರ್​ ಝೋನ್​ ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್‌ಬ್ಲೈಂಡ್‌ಗಳು, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೇರಿವೆ.

ಸಿಎಲ್‌ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಿಎಲ್‌ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹55 ಲಕ್ಷ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಂಜ್, ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ 'ಲಾಂಚ್ ಎಡಿಷನ್'. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ CLA ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಸ್ಲೋಪಿ ರೂಫ್​ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್ ತರಹದ ನೋಸ್​ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್​ ಮೇಲೆ 142 ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಟೀರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ನೀವು 'ಸೂಪರ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ChatGPT-4 ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್​ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 792 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (WLTP) ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

