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ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಝ್​ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​: ಬೆಲೆ 3.80 ಕೋಟಿ!!

Mercedes AMG G 63 India: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಝ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ AMG G 63 ಲೈನಪ್‌ನಲ್ಲಿ 3.80 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ರನ್ Offroad Pro ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

G 63 LIMITED EDITION LAUNCH AMG ACTIVE RIDE CONTROL MERCEDES AMG G 63 OFFROAD PRO ಲಾಂಚ್
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಝ್​ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ (Photo Credit: Instagram/mercedesbenzind)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 12:29 PM IST

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Mercedes AMG G 63 India: ಲಗ್ಜುರಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಝ್ (Mercedes-Benz) ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-AMG G 63 ಲೈನಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್-ರನ್ 'Offroad Pro' ವೇರಿಯಂಟ್ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 3.80 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ AMG G 63 ಗಿಂತ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 3.74 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು AMG - ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

AMG ಆಕ್ಟಿವ್ ರೈಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್: ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ರನ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವೇನಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಬಂದರೆ AMG G 63 Offroad Pro ನಲ್ಲಿ AMG ಆಕ್ಟಿವ್ ರೈಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು AMG ರೈಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಟಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್‌ನಂತಹ ಫೀಚರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್‌ನ ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಫ್‌ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಲ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ 20-ಇಂಚಿನ AMG ಸ್ಪೋಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

G 63 LIMITED EDITION LAUNCH AMG ACTIVE RIDE CONTROL MERCEDES AMG G 63 OFFROAD PRO ಲಾಂಚ್
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಝ್​ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ (Photo Credit: Instagram/mercedesbenzind)

AMG ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊ: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಹೊಸ 'Offroad Pro' ವರ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು 'AMG ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಡ್ರೈವರ್‌ಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್‌ನ ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಫ್‌ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದು, 'AMG ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊ' ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಕಿಂಗ್‌ನ ಏಳು ಲೆವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೂಫ್ ಲಗೇಜ್ ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಪ್ಪಾ ಲೆದರ್, Burmester 3D ಸೌಂಡ್: ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಪ್ಪಾ ಲೆದರ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ 760W ನ 18-ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೊಂದಿರುವ Burmester 3D ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್‌ಲೈನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ AMG G 63 Offroad Pro ನಲ್ಲಿ 12.3 - ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ Android Auto, Apple CarPlay ಮತ್ತು USB-C ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

G 63 LIMITED EDITION LAUNCH AMG ACTIVE RIDE CONTROL MERCEDES AMG G 63 OFFROAD PRO ಲಾಂಚ್
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಝ್​ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ (Photo Credit: Instagram/mercedesbenzind)

ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿಯ ಪೊಸಿಷನ್, ಕಂಪಾಸ್ ದಿಕ್ಕು, ಎತ್ತರ, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಂತಹ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 'ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆಂಟ್ ಹುಡ್' ಫೀಚರ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಲೇನ್-ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಫೀಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

G 63 LIMITED EDITION LAUNCH AMG ACTIVE RIDE CONTROL MERCEDES AMG G 63 OFFROAD PRO ಲಾಂಚ್
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಝ್​ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ (Photo Credit: Instagram/mercedesbenzind)

577 bhp, 0-100 ಕೇವಲ 4.3 ಸೆಕೆಂಡ್: ಹೊಸ AMG G 63 Offroad Pro ನಲ್ಲಿ 4.0-ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ V8 ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 48V ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 577 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 850 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20 bhp ಪವರ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗಾಡಿ 0 ರಿಂದ 100 kmph ವೇಗವನ್ನು 4.3 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ 240 km ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

G 63 LIMITED EDITION LAUNCH
AMG ACTIVE RIDE CONTROL
MERCEDES AMG G 63
OFFROAD PRO ಲಾಂಚ್
MERCEDES AMG G 63 INDIA

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