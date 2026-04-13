ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಶಾಕ್! ಆ ಮೂರು ಲಗ್ಜುರಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ
Published : April 13, 2026 at 1:02 PM IST
Mercedes Benz Discontinued Models: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ CLA EV' ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ A-ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮೋಸಿನ್, EQA ಮತ್ತು EQB ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯೊಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಗಮನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ದೈತ್ಯ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ EQE SUV ಯನ್ನೂ ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
"ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ BEV ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ 'CLA' ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ BEV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಭಾಗದ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ಮೇಲೆ ಗಮನ: 2025 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 23ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಂಪನಿಯು ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಬೆಲೆ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾದ MD ಮತ್ತು CEO ಸಂತೋಷ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, "ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದೇ? ಬಹುಶಃ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ "ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ CLA EV" ಕಂಪನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಮಟ್ಟದ EV ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು "ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ CLA EV" ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ₹55 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹59 ಲಕ್ಷದ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ A-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಡಾನ್, EQA, EQB, EQE SUV: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ A-ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮೋಸಿನ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು 2023ರಲ್ಲಿ 'ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್' ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಇದು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ EQB ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಮೂರು-ಸಾಲುಗಳ EV ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 2024 ರಲ್ಲಿ 'ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್' ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಕೊನೆಯ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆ ₹70.9 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹77.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇತ್ತು.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ EQEಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ SUV ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ GLEಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ EV ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ₹1.39 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಮಾದರಿಯು 2.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
₹66 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ EQA GLA ಗೆ EV ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ GLB ಲಾಂಚ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ: ICE (ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್) ಆಧಾರಿತ GLB ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ GLB ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ICE ಮತ್ತು EV ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ICE-ಆಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
