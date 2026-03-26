ETV Bharat / technology

'ಸ್ವಾಗತಮ್'! ಟ್ರಂಪ್ ಪತ್ನಿ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರೋಬೋಟ್- ವಿಡಿಯೋ

Humanoid AI Robot: ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಬೋಟ್ ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಾಗತಮ್' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಟ್ರಂಪ್ ಪತ್ನಿ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರೋಬೋಟ್ (Photo Credit: Open Source Intel)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 11:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Humanoid AI Robot: ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗತಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ AI ರೋಬೋಟ್ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಬೋಟ್ "ಸ್ವಾಗತಮ್" ಎಂದು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿತು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಬೋಟ್ "ನಮಸ್ಕಾರ" ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪತ್ನಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಫಿಗರ್ ರಚಿಸಿದ ಈ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು "ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಿರ್ಮಿತ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ಅತಿಥಿ" ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

'Figure 03' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ರಿಗಿಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಅರೇಬಿಕ್, ಜಪಾನೀಸ್, ಹೀಬ್ರೂ, ಸ್ಲೋವೇನ್, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್, ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 'Welcome' ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, "ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಶೃಂಗಸಭೆ"ಯ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಮೆಲಾನಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್‌ಗೆ 'Figure 03' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಕಂಪನಿ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಾಧನವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಾಲರಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, Figure 3 ಡಿಶ್‌ವಾಶರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಲಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡುವುದು, ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಡಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

‘ನೀವು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅಮೇರಿಕನ್ ನಿರ್ಮಿತ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ಅತಿಥಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. AIಯ ಭವಿಷ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾನವರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಹುಮನಾಯ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮೆಲಾನಿಯಾ ಜೊತೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ರೋಬೋಟ್: ರೋಬೋಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಾಗತಮ್' ಎಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿತು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಮೆಲಾನಿಯಾ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೋಬೋಟ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಹಳ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.

ಶ್ವೇತಭವನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 45 ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಶಾಲ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಬೋಟ್: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಬೋಟ್ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

TAGGED:

MELANIA TRUMP
ROBOT SPEAKS BENGALI
FUTURE TOGETHER GLOBAL COALITION
INDIAN LANGUAGE
HUMANOID AI ROBOT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.