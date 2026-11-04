ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ, ವೈ-ಫೈ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ AI: ಗೂಗಲ್, ಆಪಲ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್; ಇದು ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ಎಐ!
IndiaAI Indigenous Models Launched: ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಬರುವ 'ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಮಿಷನ್' ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಎಐ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 3:12 PM IST
IndiaAI Indigenous Models Launched: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸ್ವದೇಶಿ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ ‘ಏಕ-1’ ಮತ್ತು ‘ಧೀರ್ 2ಬಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಧೀರ್ 5ಬಿ’ (Dhīr 2B & 5B) ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು (Strategic Autonomy) ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು 22 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ‘ಏಕ-1’ (EKA-1): ‘ಸೋಕೆಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್’ (Soket Labs) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ‘ಏಕ-1’ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ 26.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 7.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಟೋಕನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 22 ಅಧಿಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೋಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಪ್ಪರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಲಯದ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣಿತ, ಕೋಡಿಂಗ್, ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ‘ಧೀರ್ 2ಬಿ’ ಮತ್ತು ‘5ಬಿ’ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ‘ಜೆಂಟೆಕ್ ಏಟೆಕ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ಸ್’ (ZenteiQ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ‘ಧೀರ್ 2ಬಿ’ ಮತ್ತು ‘ಧೀರ್ 5ಬಿ’ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಜೆಂಟೆಕ್ ಸಿಇಒ ಪ್ರೊ.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ (Offline-capable) ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು (On-device deployment). ಇದು ಜಿಪಿಯು (GPU) ಮತ್ತು ಟಿಪಿಯು (TPU)ನಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆ (Data Privacy) ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿಸಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಐ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ದೇಶಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಿಗಳ ಸುಲಭ ಬಳಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ‘ಎಐಕೋಶ್’ (AIKosh)ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
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