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ಯುವಕರ ಎದೆಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಕೆಂಪು ಸುಂದರಿ! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಜಾವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್​ ಕ್ರೂಸರ್​?

Powerful Jawa Motorcycle Revealed: ಜಾವಾ ಯುವಕರ ಎದೆಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್​ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್​ ಕ್ರೂಸರ್​ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..

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ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್​ ಕ್ರೂಸರ್ (Photo Credit: Instagram/Jawabikepoint)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 11, 2026 at 9:38 AM IST

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Powerful Jawa Motorcycle Revealed: ಜಾವಾ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ 1000 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚೀನಾದ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕ ಜೇಡಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮೂಲ ಜೆಕ್ ಮೂಲದ ಜಾವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೆಂಬಲಿತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದಲ್ಲ.

ಜಾವಾ 1000 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್: ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರನೋ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾವಾ 1000 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 15 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..

ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಸೈನ್​: ಜಾವಾ 1000 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೆಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಜಾನ್ ಹರ್ಬೆಕ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಲೋ-ಸ್ಲಂಗ್ ಕ್ರೂಸರ್ ನಿಲುವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಮೂತ್​ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಟೈಲ್​ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಜಾವಾ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಜಾವಾ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲೆಕ್ಟರ್​-ಗ್ರೇಡ್​ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಜಾವಾ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ: ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್‌ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವುದು 1,000 ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 113PS ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಜಾವಾ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್, ದೊಡ್ಡ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿನ್ ಅಪ್‌ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಅದರ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಂಪೊನೆಟ್ಸ್​ ​: ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಾಹಕರ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರುವ 1000 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಓಹ್ಲಿನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್​ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಟ್ವಿನ್​ ಬ್ರೆಂಬೊ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್​ ರಿಯರ್​ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೆಟಪ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಲಿಯೋವಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಿನಿಶ್​ನ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಸಂಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ: ರೆಡ್​ ಪೇಂಟ್​ ಸ್ಕೀಮ್​ ಜಾವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲವು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆದರೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ 15 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಜಾವಾ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

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