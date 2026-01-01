ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್: ಈಗ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್
Dimensity 7100 Chipset Launched: ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Published : January 1, 2026 at 8:59 AM IST
Dimensity 7100 Chipset Launched: ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ತನ್ನ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಸೇರಿಸಿದೆ. ‘ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜನ್ ಲೈನ್ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಪೋರ್ಟ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ "ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7050 SoC" ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ "ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100" ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಶಕ್ತಿ-ಸಮರ್ಥ 6nm ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕೋರ್ CPU ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಧುನಿಕ GPU ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ 5G ಮೋಡೆಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
|ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್
|ವಿವರ
|ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್
|6 nm
|CPU ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್
|4x Arm Cortex-A78 cores clocked at 2.4 GHz, 4x Arm Cortex-A55 cores clocked at 2.0 GHz
|GPU
|Arm Mali-G610
|5G ಮೊಡೆಮ್
|Integrated 3GPP Release-16 5G modem Up to 3.3 Gbps MediaTek 5G UltraSave 3.0+
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಪೋರ್ಟ್
|Up to 200 MP resolution HDR Imaging Enhanced Autofocus Face Detection
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್
|10-bit colour depth HDR video playback
|ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್
|LPDDR5 RAM up to 5500 Mbps UFS 3.1
|ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
|Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4
ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಅಥವಾ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಬಿಗ್-ಕೋರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್-A78 CPU ಸೆಟಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಬಹುಕಾರ್ಯಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಾಲಿ-G610 GPU ಸುಗಮ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗೇಮ್ಪ್ಲೇಗಾಗಿ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7050 SoC ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಿಂತ 8% ವರೆಗೆ ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, "ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ 5%ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್-ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 16%ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್-ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ "ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7000" ಸೀರಿಸ್ನ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮೋಡೆಮ್ 23% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್-ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದರ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಿಡುಗಡೆ-16 5G ಮೋಡೆಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ 5G ಅಲ್ಟ್ರಾಸೇವ್ 3.0+ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ 5G ಬಳಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಡ್ರೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಮೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 200-MP ವರೆಗಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್, HDR ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
LPDDR5 ಮೆಮೊರಿ, UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ "ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 7100" ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೇನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪನಿಗಳು: ಇಂದಿನಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆ ಜಾರಿ