ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮತ್ಸ್ಯ 6000 ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ
International Science Festival: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಮತ್ಸ್ಯ 6000 ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
Published : December 10, 2025 at 9:10 AM IST
International Science Festival: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸವದ (IISF) 11ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹರಿಯಾಣದ ಪಂಚಕುಲದ ಸೆಕ್ಟರ್ 5 ದಸರಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ತಜ್ಞರು ಯುವಜನರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಈ ಸಾಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ 6000 ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ಸ್ಯ 6000: ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ್ ರಾಜು, "ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ 6,000 ಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಭಾರತವು ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯ 6000 ದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು 6,000 ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ರಮೇಶ್ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಹಡಗು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದು 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೈಕಲ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 96 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ 10 ಮೀಟರ್ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 6,000 ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ಸ್ಯ 6000 ಅನ್ನು ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಗ ಸಾಗರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ರಮೇಶ್ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.
ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ವರ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರವಾಸ: ನೀವು ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ 360-ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. VR ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಪಂಚಕುಲದಿಂದ, ನೀವು ಎತ್ತರದ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬಂಡೆಗಳು, ಹಿಮಾವೃತ ಗಾಳಿ, ಇಸ್ರೋದ ಉಪಗ್ರಹ ಗುಮ್ಮಟ, ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ವಾಹನಗಳು, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಮವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
'ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳ': ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದರೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಭಾರತ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರವಾಗಿವೆ. ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸವಕಳಿಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಸಾಗರದ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರದ ಕೇವಲ 3-4 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತವು ಈಗ ಸಾಗರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
25 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ: "ಇಲಾಖೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಉತ್ತಮ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರಲು ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
6G, AI ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಭವಿಷ್ಯ: ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸವದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ "ನವಯುಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು - ವಿಷನ್ 2047" ಕುರಿತು ಪ್ಯಾನಲ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯ ಬೆಳೆಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ಉತ್ಸವದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್, "ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಯುಗ. AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಮಾಜದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ AI ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವಂತೆ" ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ ಅವರು ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ AI ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಸತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರದ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ AI ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸವವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹರಿಯಾಣದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಬಸ್ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಂಚಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
