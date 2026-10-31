ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಾರು ದೈತ್ಯನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಂಚ್! ಮಸೆರಾಟಿಯ ಲಕ್ಸುರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Maserati Luxury Cars 2027: ಮಸೆರಾಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2027ರ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಟುರಿಸ್ಮೊ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 2:59 PM IST
Maserati Luxury Cars 2027: ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಸೆರಾಟಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾರುಗಳಾದ 2027ರ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ 'ಗ್ರ್ಯಾನ್ಟುರಿಸ್ಮೊ' (GranTurismo Coupé) ಮತ್ತು 'ಗ್ರ್ಯಾನ್ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೋ' (GranCabrio Convertible) ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರುಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು 490, ಟ್ರೋಫಿಯೋ (Trofeo) ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಗೋರ್ (Folgore) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ - ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು 2.62 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 3.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪವರ್ ಟ್ರೈನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಮಸೆರಾಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ - ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಾದ '490' ಮತ್ತು 'ಟ್ರೋಫಿಯೋ' ಕಾರುಗಳು 3.0-ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ ನೆಟ್ಟುನೊ V6 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ (AWD) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 490 ಆವೃತ್ತಿಯು 490 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 600 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ, ಹೈ - ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯೋ ಆವೃತ್ತಿಯು 590 PS ಪವರ್ ಹಾಗೂ 650 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರ್ಯಾನ್ಟುರಿಸ್ಮೊ 490 ಕಾರು ಕೇವಲ 3.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 302 ಕಿಮೀ ಆಗಿದೆ.
ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ, ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಈ ಕಾರುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಇದರ ಆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ 'ಫೋಲ್ಗೋರ್'. ಇದು 92.5 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿ-ಮೋಟಾರ್ (ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 761 PS ನಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಪವರ್ ಹಾಗೂ 1,350 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರ್ಯಾನ್ಟುರಿಸ್ಮೊ ಫೋಲ್ಗೋರ್ ಕಾರು ಕೇವಲ 2.5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 325 ಕಿಮೀ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 540 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (WLTP) ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 270 kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 18 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 'ಕಂಟ್ರಿ ಮೋಡ್': ವಿನ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ 'ಎಂಸಿಪುರಾ' ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್-ಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೇಲ್-ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಉಬ್ಬು - ತಗ್ಗುಗಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು 'ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್' (Country Driving Mode) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 20 mm ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 'ಫುವೋರಿಸೆರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' (Fuoriserie Programme) ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
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