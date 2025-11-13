ETV Bharat / technology

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

Maserati Grecale Folgore Launched: ಮಾಸೆರಾಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಆಲ್ - ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 2 ಟನ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

ಆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ (Photo Credit- Maserati)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 4:35 PM IST

Maserati Grecale Folgore Launched: ಮಾಸೆರಾಟಿ ಭಾರತದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ SUV "ಗ್ರೆಕೇಲ್ ಫೋಲ್ಗೋರ್" ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು ತನ್ನ ICE ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯೊ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. 550 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ ಮತ್ತು 501 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಗ್ರೆಕೇಲ್ ಫೋಲ್ಗೋರ್ ಬೆಲೆ: ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1.89 ಕೋಟಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ SUV ತನ್ನ ICE ಪ್ರತಿರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರೆಕೇಲ್ ರೇಂಜ್​ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.31 ಕೋಟಿ, "ಮೊಡೆನಾ" ರೂ. 1.40 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ "ಟ್ರೋಫಿಯೊ" ರೂ. 1.96 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿಯು "ಫೋಲ್ಗೋರ್"ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ICE ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ - ಎಂಡ್ "ಟ್ರೋಫಿಯೊ" ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಸೆರೋಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

105 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್: ಗ್ರೆಕೇಲ್ ಫೋಲ್ಗೋರ್ 105 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಸಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿಗೆ ಆಲ್ - ವೀಲ್ - ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 550 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 820 ನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ SUV ಕೇವಲ 4.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 220 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ವಾಹನವು 2,480 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 501 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘ ಚಾಲನೆಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 22 kW AC, 150 kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇಂಟೀರಿಯರ್​: ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ICE ಆವೃತ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12.3-ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 12.3-ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗೆ 8.8 - ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಎಕ್ಸಟೀಯರ್​ ಕಲರ್​ ಕಿಟ್‌ಗಳು, ರಿಯರ್​ ಪ್ರೈವಸಿ ಗ್ಲಾಸ್​ ಮತ್ತು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಸೇರಿವೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್​ 21 ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 1,285W ಸೋನಸ್ ಫೇಬರ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೀಟೆಡ್​ ಲೆದರ್​ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನೋಟದಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಕೇಲ್ ಫೋಲ್ಗೋರ್ ಮಾಸೆರಾಟಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶೈಲಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಲೋ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಗ್ರಿಲ್, ಡಿ-ಪಿಲ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಲೋಗೋದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್‌ಗಳು, ಕಂಚಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್‌ಗಳು, ಫೆಂಡರ್‌ಗಳು, ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಸೆರಾಟಿ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಗೋರ್ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 24 ಎಕ್ಸಟೀರಿಯರ್​ ಕಲರ್​ ಮತ್ತು ವೀಲ್​ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್​ ಆಯ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

