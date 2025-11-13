2 ಟನ್ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ
Maserati Grecale Folgore Launched: ಮಾಸೆರಾಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಆಲ್ - ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 2 ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
Published : November 13, 2025 at 4:35 PM IST
Maserati Grecale Folgore Launched: ಮಾಸೆರಾಟಿ ಭಾರತದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV "ಗ್ರೆಕೇಲ್ ಫೋಲ್ಗೋರ್" ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು ತನ್ನ ICE ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯೊ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. 550 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಮತ್ತು 501 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ರೆಕೇಲ್ ಫೋಲ್ಗೋರ್ ಬೆಲೆ: ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1.89 ಕೋಟಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ತನ್ನ ICE ಪ್ರತಿರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರೆಕೇಲ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.31 ಕೋಟಿ, "ಮೊಡೆನಾ" ರೂ. 1.40 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ "ಟ್ರೋಫಿಯೊ" ರೂ. 1.96 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿಯು "ಫೋಲ್ಗೋರ್"ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ICE ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ - ಎಂಡ್ "ಟ್ರೋಫಿಯೊ" ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಸೆರೋಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
105 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್: ಗ್ರೆಕೇಲ್ ಫೋಲ್ಗೋರ್ 105 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿಗೆ ಆಲ್ - ವೀಲ್ - ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 550 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 820 ನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ SUV ಕೇವಲ 4.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 220 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ವಾಹನವು 2,480 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 501 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘ ಚಾಲನೆಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 22 kW AC, 150 kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ICE ಆವೃತ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12.3-ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 12.3-ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗೆ 8.8 - ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಎಕ್ಸಟೀಯರ್ ಕಲರ್ ಕಿಟ್ಗಳು, ರಿಯರ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಸೇರಿವೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ 21 ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 1,285W ಸೋನಸ್ ಫೇಬರ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೀಟೆಡ್ ಲೆದರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ನೋಟದಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಕೇಲ್ ಫೋಲ್ಗೋರ್ ಮಾಸೆರಾಟಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶೈಲಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಲೋ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಗ್ರಿಲ್, ಡಿ-ಪಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಲೋಗೋದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್ಗಳು, ಕಂಚಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳು, ಫೆಂಡರ್ಗಳು, ಟೈಲ್ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸೆರಾಟಿ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಗೋರ್ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 24 ಎಕ್ಸಟೀರಿಯರ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
