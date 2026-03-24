ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದೆ ಮಾರುತಿಯ ಹೊಸ ಕಾರು: ಕೇವಲ ₹5.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ!
Maruti To Launch Affordable Micro SUV: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : March 24, 2026 at 8:34 AM IST
Maruti To Launch Affordable Micro SUV: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾದಂತೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಎಸ್ಯುವಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಂಪನಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗಮನವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ-ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಾಡಿವಾಡಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಮೈಕ್ರೋ-SUV ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, 'Y43' ಎಂಬ ಆಂತರಿಕ ಸಂಕೇತನಾಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಮಾರುತಿ SUV ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಾಹನ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Y43 ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮುಂಬರುವ ಮೈಕ್ರೋ-SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಮೈಕ್ರೋ-SUV Z12E 1.2-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ತ್ರೀ-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 80 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 111.7 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನೀಡಲು ಎಂಜಿನ್ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸುಮಾರು 69 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 101.8 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಇದೇ ಎಂಜಿನ್ ಆಧರಿಸಿ CNG ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಾಹನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್-ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಬೇಸ್ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹5.25 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5.50 ಲಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆಯಾಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಸುಮಾರು 3.8 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 1.7 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲ ಮತ್ತು 1.6 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸುಮಾರು 2.5 ಮೀಟರ್ಗಳ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
