ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ! ಆಫರ್​ ಘೋಷಣೆ

Maruti Swift Offers: ಸ್ವಿಫ್ಟ್‌ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮಾರುತಿ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಆಫರ್​ ಘೋಷಿಸಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ (Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 5, 2025 at 9:18 AM IST

Maruti Swift Offers: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್. ಭಾರತೀಯ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರು. ಇದೀಗ GST ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬೃಹತ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ನೀವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ 55,000 ರೂ.ವರೆಗೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 25,000 ರೂ ವರೆಗೆ ನೇರ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೂಲಕ 25,000 ರೂ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ 15,000 ರೂ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5,000 ರೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಂಜಿನ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ನೀವಿರುವ ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಗಾತ್ರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಡುಗೆಗಳ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಶೋರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರು ತಡಮಾಡದೆ ಹತ್ತಿರದ ಶೋ ರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್‌ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ.5.79 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 8.80 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ 1.2-ಲೀಟರ್ Z-ಸೀರಿಸ್​ನ ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 80 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 112 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ನಗರ ಚಾಲನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು AMT-ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯ. CNG ರೂಪಾಂತರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್​ ನ್ಯಾಚುರಲ್​ ಗ್ಯಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಮರೆತುಬಿಡುವ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮೈಲೇಜ್.

ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ 32.85 ಕಿಮೀ/ಕೆಜಿ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು 24.80 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

