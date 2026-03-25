ETV Bharat / technology

ಟಾಟಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡಲು ಮಾರುತಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ 7 ಸೀಟರ್​ ಕಾರ್

Maruti Suzuki EV MPV India: ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡಲು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ 7 ಸೀಟರ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 11:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Maruti Suzuki EV MPV India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವರು ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವಾಹನವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ MPV (ಬಹುಪಯೋಗಿ ವಾಹನ) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯ MPVಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ MPV ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ "YMC" ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸುತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ MPV ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ, ಮಾರುತಿ ಈಗ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಅನುಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂಬರುವ MPV ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿವರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅದೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಸ MPVಯ ಆಂತರಿಕ ಸಂಕೇತನಾಮವಾದ YMC ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು 49 kWh ಮತ್ತು 61 kWh.

ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂರಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ವಾಹನವು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ರೇಂಜ್​ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ರೇಂಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ MPV ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸನ್‌ರೂಫ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇಗೆ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ಕಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ವಾಹನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೀಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವಾಹನವನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ YMC ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೈಟೆಕ್, ಆರಾಮದಾಯಕ MPV ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹17 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಬರ್ದಸ್ತ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆ: ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15ಟಿ ಲಾಂಚ್​

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.