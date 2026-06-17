ETV Bharat / technology

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರ್​ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್​ 6 ವಿಷಯಗಳು!

Maruti Suzuki WagonR Bioflex: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಕಾರಿನ​ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

MARUTI SUZUKI WAGONR FLEX FUEL CAR MARUTI SUZUKI WAGONR BIOFLEX PRICE MARUTI SUZUKI WAGONR BIOFLEX SPECS MARUTI SUZUKI WAGONR BIOFLEX ENGINE
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರ್​ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? (Photo Credit: X/Hardeep Singh Puri)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 8:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Maruti Suzuki WagonR Bioflex: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್ ಬಯೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್‌ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಬಲವಾದ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತದ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮಿಷನ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್ ಬಯೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

1. ಟಾಪ್ ಟ್ರಿಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ: ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್ ಬಯೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ZXi+ ಟ್ರಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ E85 ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

2. ಎಥೆನಾಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಎಂಜಿನ್: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅದೇ 1.2-ಲೀಟರ್ ಕೆ-ಸೀರೀಸ್ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 91 ಎಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 114 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಲೈನ್ಸ್​ನಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

3. ಎಥೆನಾಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​: ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಹೊಸ ಎಥೆನಾಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ನೊಂದಿಗೆ ECU ಅನ್ನು ಮರು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್‌ನಂತೆಯೇ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4. ಎಥೆನಾಲ್​ 85ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್ ಬಯೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ E20 ಇಂಧನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಯಂತಲ್ಲದೆ E85 ವರೆಗಿನ ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಎಥೆನಾಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂಧನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಸಮಯ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

5. ಫೀಚರ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಫುಲ್​ ಪ್ಯಾಕ್: ಬಯೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಕಾರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಾಲ್​-ಬಾಯ್​ ಡಿಸೈನ್​, ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್​, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ಸ್​, 7-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ, ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ESC, ರಿಯರ್​ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ರಿಯರ್​ AC ವೆಂಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಫೋರ್​-ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

6. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್ ಬಯೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7.24 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ZXi+ ಟ್ರಿಮ್ ಬೆಲೆ 6.38 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿದ್ದು, ಬಯೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರವು ಸುಮಾರು 86,000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ 681 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುವ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್​ ವೈಎಲ್​ ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭ

TAGGED:

MARUTI SUZUKI WAGONR FLEX FUEL CAR
MARUTI SUZUKI WAGONR BIOFLEX PRICE
MARUTI SUZUKI WAGONR BIOFLEX SPECS
MARUTI SUZUKI WAGONR BIOFLEX ENGINE
MARUTI SUZUKI WAGONR BIOFLEX

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.