5 ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ
Maruti Suzuki Unveils eVitara: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ವಿಭಾಗವನ್ನು eVitaraದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 10:05 AM IST
Maruti Suzuki Unveils e Vitara: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿ ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸುಜುಕಿಯ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇವಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವ HEARTECT-e ಚಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಲವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಕಾರಿನ ಚಾಲನಾ ಚಲನಶೀಲತೆ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿಯೋಜನೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ LFP (ಲಿಥಿಯಂ-ಐರನ್-ಫಾಸ್ಫೇಟ್) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಚೀನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ BYDನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. LFP ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾರುತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ 49 kWh ಮತ್ತು 61 kWh ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ದೂರದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ 61 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರವು ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ರಿಯಲ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಮಾರುತಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ARAI- ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೇಂಜ್ 543 ಕಿ.ಮೀ., ಅಂದರೆ ನೀವು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನಂಬಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೂಪಾಂತರವು 172 bhp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಿಂದ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾದ 49 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರವು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು 142 bhp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 189 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಇ-ವಿಟಾರಾ ಕೇವಲ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈ ಮಾದರಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ EV ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬಿಗ್ 10.1-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಾಲಕನ ಮುಂದಿರುವ 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವೇಗದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಂಟಿಲೆಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 10-ವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ NCAP ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಇ-ವಿಟಾರಾ ವಯಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 32 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 31.49 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49 ರಲ್ಲಿ 43 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಡೆಲ್ಟಾ, ಜೀಟಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಹಿಸಾಶಿ ಟಕೇಯುಚಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಡೊಮೇನ್ಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು-ಹಂತದ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಇ-ವಿಟಾರಾ 543 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ದೇಶದ 1100 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇವಿ ನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 100 ನಗರಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇ-ವಿಟಾರಾ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ 10 ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಮೊನೊ-ಟೋನ್ ಮತ್ತು 4 ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. 6 ಸಿಂಗಲ್-ಟೋನ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸಾ ಬ್ಲೂ, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೈಟ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಯರ್ ಗ್ರೇ, ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಒಪುಲೆಂಟ್ ರೆಡ್ ಸೇರಿವೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಫ್, ಎ-ಪಿಲ್ಲರ್, ಬಿ-ಪಿಲ್ಲರ್ ಸೇರಿವೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೈಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಜ್ ಗ್ರೀನ್, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಒಪುಲೆಂಟ್ ರೆಡ್ ಸೇರಿವೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಸೇಫ್ಟಿ: ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಸೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, 7 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು, ಆಟೋ-ಹೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (AVAS) ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಬೆಲೆ, ಮಾರಾಟ: ಕಂಪನಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಾರುತಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇ ವಿಟಾರಾದ ಮಾರಾಟವು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ (BaaS) ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ EV ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
