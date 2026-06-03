ನಾಳೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಎಥೆನಾಲ್ ಕಾರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗಡ್ಕರಿ! ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್?
Maruti Suzuki Flex Fuel Car: ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 4ರಂದೇ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಕಾರನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
Published : June 3, 2026 at 4:04 PM IST
Maruti Suzuki Flex Fuel Car: ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶವು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ತೂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮುಂಬರುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಕಾರು ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಎಥೆನಾಲ್ (E100) ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿಯು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಾಮೂಹಿಕ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ E100 ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಮೇ 23 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ E100-ಅನುಕೂಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜೆರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವು ಈಗ ಈ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಹನ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೇನೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಉದ್ಯಮ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು.
E20 ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಈ ಕಾರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸುಜುಕಿ ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋ 2025 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ E100 ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಲಿದೆ.
ಈ ವಾಹನವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಬ್ಬು ಆಧಾರಿತ ಎಥೆನಾಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
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